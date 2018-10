Invece di smaltire i rifiuti normalmente conferendoli nelle apposite aree di raccolta, preferivano disfarsene molto più velocemente ma senza scrupoli gettando tutto negli ossari dei cimiteri trasformati in vere e proprie discariche. È la terribile scoperta fatta dai carabinieri del Noe, il Nucleo operativo ecologico in tre cimiteri del Torinese: Rivoli, Villarbasse e Grugliasco, tutti gestiti da una stessa cooperativa il cui titolare ora è stato denunciato per il reato di discarica abusiva e gestione illecita di rifiuti. La scoperta quasi per caso a seguito dei controlli dei carabinieri del reparto operativo di Torino, scattati a inizio anno, che avevano permesso di portare alla luce presunte truffe durante le esumazioni dei defunti e furti di monili, dentature d’oro e altri oggetti di valore appartenuti ai morti.

Dopo la scoperta infatti era stato allertato anche il Noe che successivamente ha avviato negli stessi luoghi ispezioni per verificare il rispetto della specifica normativa ambientale e della corretta gestione dei rifiuti in ambito cimiteriale. Ai carabinieri è bastato aprire alcuni ossari per scoprire una situazione decisamente critica. Nelle cassette, assieme ai resti dei cadaveri, gli addetti avrebbero gettato pezzi di ferro, fiori secchi, sacchi neri di plastica, macerie e pezzi di legno provenienti dall’apertura delle bare senza nessun riguardo per i defunti. Non solo, oltre ai resti ossei ormai scheletrizzati, negli ossari trovati anche altri i resti non ancora completamente decomposti, nella completa inosservanza delle norme ambientali e cimiteriali. Gli addetti gettavano via con i resti anche tutti gli oggetti appartenuti ai defunti ad esclusione di quelli di un qualche valore che si spartivano tra di loro.