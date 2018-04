Orrore in India, nel collegio Karjat di Mumbai, dove un'inchiesta ha rivelato che numerose ragazzine sordomute che lì erano ospitate hanno subito abusi sessuali. E' stato il Mumbai Mirror a spiegare che i sospetti ricadono sul custode della struttura e che le indagini hanno rivelato come quasi tutte le bambine del collegio sono state vittime di violenze. "Finora – ha commentato un portavoce della polizia – abbiamo raccolto le testimonianze di sette ragazze, tutte tra i sei e i tredici anni". Sunita Tanawade, ispettrice di polizia, ha spiegato che i racconti sono stati raccolti grazie a un'interprete della lingua dei segni dell'Ali Yavar Jung National Institute of Speech e Hearing Disabilities.

"Le ragazze – ha detto la poliziotta – sono in grado di comunicare tutto perfettamente grazie alla lingua dei segni. La registrazione di una dichiarazione dura circa tre ore, occorrerà quindi un po' di tempo per raccogliere tutte le testiminianze". Quel che appare già certo, tuttavia, è che quasi tutte le ospiti del collegio hanno subito molestie molto gravi. Due di loro hanno individuato il custode come responsabile. L'uomo avrebbe imposto a bambine di 7 e 10 anni dei rapporti sessuali completi, abusi che sono stati certificati anche da visite ginecologiche, che hanno riscontrato in numerosi casi la rottura dell'imene.

Il collegio ospita un totale di 40 minori, ma solo otto ragazze e nove ragazzi vi trascorrevano sia il giorno che la notte approfittando delle camerate: gli altri venivano ogni giorno recuperati dai genitori e riaccompagnati nelle rispettive case.