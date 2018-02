La seconda autopsia sul corpo di Pamela Mastropietro ha cambiato le carte in tavola, non solo per quanto concerne la dinamica dell'omicidio e la causa del decesso, ma anche sui possibili complici del o degli assassini. La nuova analisi, eseguita dal professor Mariano Cingolani ed ordinata dalla Procura, ha evidenziato l'intervento sul corpo di Pamela di una persona che doveva avere le competenze per eseguire determinati tagli, forse proprio con l'obiettivo di depistare le indagini e indurre gli inquirenti a pensare che la diciottenne sia morte per overdose. Un'eventualità comunque non del tutto esclusa, dato che saranno necessari ulteriori esami di laboratorio per capire se determinate lacerazioni, alla testa e al fegato, siano state eseguite primo o dopo il decesso.

Non è tutto. Ci sono anche "elementi significativamente rilevanti" che la morte di Pamela Mastropietro sia stata causata da un "omicidio volontario" nella relazione preliminare che il medico legale ha inviato alla Procura ieri sera. Lo rende noto la Procura di Macerata.

Sono quattro al momento le persone all'attenzione degli inquirenti, perché hanno avuto o potrebbero aver avuto un ruolo nell'omicidio di Pamela. L'indicazione di una "mano esperta" ha portato infatti i carabinieri ad interrogare due nigeriani, che ora sono in stato di fermo. I due soggetti sotto torchio sono un uomo che da Milano si stava dirigendo in Svizzera, e di una seconda persona, forse una donna, fermata a Macerata in tarda serata. Resta in stato di arresto Innocent Oseghale, indagato per omicidio, vilipendio e occultamento di cadavere. Desmond Lucky, chiamato in causa dallo stesso Oseghale per aver venduto una dose di eroina, è ad oggi in stato di libertà.

Secondo il racconto di Oseghale, l'uomo, in compagnia di Lucky che avrebbe fornito l'eroina, sarebbe salito in casa con la diciottenne. La giovane, che non assumeva droga di diversi mesi, sarebbe andata in overdose. Oseghale sarebbe dunque scappato, ritornando poi in casa e trovando i due trolley, con il corpo della giovane fatto a pezzi all'interno. La sera stessa l'uomo ha chiesto ad un amico camerunese di accompagnarlo a Pollenza, sempre in provincia di Macerata, dove appunto sono stati trovati i due trolley. Lucky, invece, ha ribadito di non aver mai spacciato e di non essere mai salito in mansarda con Oseghale e Pamela.