Choc nel mondo del calcio giovanile. Un portiere di soli 13 anni è morto in seguito allo scontro con un avversario nel corso di una partita del torneo olandese. E' successo ad Heerenberg, cittadina a 120 km di distanza da Amsterdam, nella giornata di ieri, sabato 1 settembre. Il ragazzo,di cui non è stata resa nota l'identità, ha perso immediatamente i sensi e le sue condizioni sono apparse subito critiche. Nonostante i pronti tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo nell'ospedale della città di Nijmegen, dove era stato trasportato d'urgenza. Tutte le partite del suo team, l'MvR di Heerenberg, sono state rimandate.

Jan Dirk van der Zee, capo del calcio dilettantistico dell'associazione di calcio olandese, ha inviato su Twitter le condoglianze alla famiglia della giovane promessa, sottolineando che "ci saremo per il MvR. Siamo profondamente scossi per la morte del giovane portiere di 13 anni. Il ragazzo è deceduto dopo uno scontro fortuito nella partita di sabato". Dalla società è stato organizzato un incontro con un team di psicologi per stare accanto ai compagni di squadra del giovane deceduto e aiutarli a superare lo choc al quale hanno assistito.