E' già uno dei borghi più belli d'Italia, ma fino al 2020 sarà anche uno dei più economici in assoluto. A Offida, in provincia di Ascoli Piceno, l'amministrazione comunale – guidata da una giunta di sinistra – ha deciso di contrastare la tendenza allo spopolamento non facendo pagare le tasse comunali per dieci anni a chi deciderà di trasferire la propria residenza in città: il borgo medievale, uno dei più affascinanti e culturalmente vivaci delle Marche, conta quasi 5.000 abitanti e, come altri centri collinari, risente di un calo demografico "fisiologico" ma che si fa anno dopo anno più grave. A peggiorare la situazione, inoltre, nel 2016 è arrivato il terremoto, che ha danneggiato alcuni edifici imponendo agli occupanti di trasferirsi altrove. Per questo il sindaco Valerio Lucciarini e gli uomini e donne della sua giunta hanno deciso di lanciare un progetto chiamato "Zero per 10", che prevede l’esenzione dalla Iuc (Imposta Unica Comunale), Tari compresa, per dieci anni per i nuovi residenti. Si tratta del provvedimento più importante licenziato nel Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020.

"Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo punto – ha spiegato il sindaco Valerio Lucciarini –, se è vero che esiste già la Legge Barca, che prevede aiuti importanti per lo sviluppo per le aree interne, al netto di questi finanziamenti, che comunque ci saranno anche per il progetto del Piceno grazie alla Regione, abbiamo deciso di impegnarci direttamente, di metterci del nostro. L’obiettivo di Offida per il prossimo triennio sarà principalmente lo sviluppo". Inoltre, per chi decide di costruire una nuova casa o di ristrutturare un immobile, l’amministrazione offidana ha deciso di ridurre drasticamente gli oneri di urbanizzazione. Per finire nel comune marchigiano i nuovi nati beneficeranno di un "bonus bebè" di 500 euro e, per tutti i cittadini, la riduzione dell’aliquota Irpef allo 0.78 per mille.