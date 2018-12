La Fiat, fondata nel 1899 da Giovanni Agnelli, è una casa automobilistica italiana facente parte del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles insieme ad Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Abarth, Jeep, Dodge, Ram Trucks, Mopar e SRT. La società, quotata sia alla Borsa di New York che a quella di Milano, ha presentato un piano di investimenti nel nostro Paese per il biennio 2019-2021 che porterà come conseguenza a nuove assunzioni. Ed è proprio in questo contesto che si inseriscono gli annunci di lavoro divulgati recentemente dall'azienda.

Le posizioni aperte

Vediamo più nel dettaglio alcuni dei profili ricercati attualmente: Plant Process Engineer a Venaria Reale (Torino) ed a Modugno. La risorsa dovrà gestire tutte le fasi che precedono il lancio sul mercato di nuovi prodotti quali la progettazione, la produzione, i costi e la qualità; Plant Production Supervisor a Venaria Reale. Il candidato deve avere un'esperienza pregressa nel ruolo di minimo 5 anni poiché sarà messo a capo di un team composto da circa 20 persone deputato alla gestione ed al miglioramento delle attività produttive; Bl Software Function Network & Diagnostic a Corbetta (Milano). La persona selezionata oltre al possesso di una laurea in ingegneria elettronica o scienza dell'informazione, deve aver maturato 3 anni di esperienza nella sviluppo software, conoscere ottimamente l'inglese ed i sistemi operativi QNX e Linux RT; Bl Junior Controller ad Orbassano (Torino). Il candidato deve avere una laurea in economia, avere padronanza negli ambito Controlling e Contabilità, parlare fluentemente l'inglese ed adoperare perfettamente il pacchetto Office; Automated Driving Senior Software Engineer ad Orbassano. La risorsa, laureata in ingegneria informatica, ha esperienza nella progettazione di sistemi di controllo, conosce Python ed ha buone doti comunicative; Bl Italy Business Cost Controlling Specialist a Corbetta. Per questa posizione si ricercano laureati in economia o anche diplomati, basta che abbiano un'esperienza minima di almeno 4 anni nel ruolo, con padronanza dell'inglese e della gestione di grandi database; Bl Design Quality Engineer a Venaria Reale. La risorsa selezionata, che deve aver conseguito una laurea in ingegneria elettronica, parlare fluentemente l'inglese ed essere disponibile a frequenti trasferte a Bologna, si occuperà della progettazione e della conformità dei prodotti in collaborazione con il team leader.

Chi fosse interessato alle inserzioni, può inoltrare il proprio cv attraverso l'apposito form presente nella pagina Lavora con noi del portale Fiat.