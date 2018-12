Accenture, attualmente la società di consulenza aziendale più grande al mondo con circa 4.000 clienti, è alla ricerca di nuovo personale da assumere in Lombardia, Lazio, Campania e Piemonte. L'azienda è alla ricerca attualmente nello specifico di: 120 risorse esperte, con esperienza quindi dai 3 ai 7 anni nel settore, con competenze tecniche e specifiche negli ambiti di ethical hacking, cyber defence, access management e security strategy; 30 neolaureati al primo lavoro interessati al ramo tecnologico e della sicurezza informatica.

I profili ricercati

Queste alcune delle posizioni per le quali è possibile candidarsi al momento: Stage Technology Consulting, Senior e Junior Architect, Cyber Security Specialist, Linux Cloud Server System Administrator, Banking & Capital Market Manager, User Experience Manager, Data Security Consultant, Stage nell’innovazione tecnologica, Operation Strategy Consultant a Milano; Data Security Consultant, Artificial Intelligence Consultant, Stage Information Technology, Neolaureati interessati alla Network Digital Transformation, Workday Integration Lead, Addetto Ufficio Gare, SAP Analyst a Roma; Junior Cloud Design Specialist, Technical SEO Consultant, Energy Facility Manager, User Experience Designer, Security Analyst a Torino; Identity & Access Management Security Team Lead, Stage per Giovani Diplomati in Accenture Operations, Sales Delivery Developer, Customer Service Delivery Manager, Security Analyst a Napoli.

Per consultare le restanti e per partecipare alle selezioni, basterà inserire il proprio cv nell'apposito form presente nella pagina dedicata alla carriere del sito ufficiale di Accenture.

Girl Power

L'azienda ha inoltre avviato un interessante programma dedicato alle donne laureande e laureate in materie umanistiche con spiccato interesse per le nuove tecnologie ed il digitale, "Code For Future – Girls in Technology". Questa iniziativa prevede l'inserimento in percorsi di formazione/lavoro, nelle sedi di Roma e Napoli, della durata di 6 mesi di cui 8 settimane saranno dedicate a delle vere e proprie lezioni per acquisire conoscenze sui linguaggi di programmazione negli ambiti Analytics, Interactive e Testing.