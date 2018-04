Si chiama Italo Spinelli, è un anziano di 82 anni di Finale Emilia, in provincia di Modena, e da tempo ormai viveva una vita da incubo: dopo la scomparsa della moglie Angela, infatti, non riusciva a darsi pace e a ritrovare la serenità. In particolare l'uomo – ex dipendente FIAT – aveva intrapreso una riflessione sull'aldilà: l'anima della sua amata era in una dimensione diversa, oppure non esiste nessuna anima? E' questo che si è domandato per anni e, non trovando risposte efficaci nelle religioni, ha deciso di approfondire la questione studiando e iscrivendosi alla facoltà di Filosofia dell'Università di Macerata. E ora si sta per laureare con una media del 24/30. Tra qualche giorno infatti discuterà una tesi sulla vita di Thomas More. "Dare risposte fa bene all’anima. Da sempre ho nutrito interesse per la filosofia, perché volevo capire il percorso dell’anima quando lascia il corpo, poi dopo la morte di mia moglie, stimata maestra e moglie esemplare, l’interesse si è trasformato in necessità", ha spiegato l'uomo in un'intervista rilasciata al Resto del Carlino.

Dopo la scomparsa di sua moglie, Italo si è chiesto ripetutamente dove si trovasse la sua anima, e sovente ha rivolto la domanda anche al parroco del paese che lo spronava ad avere fede senza dargli una risposta. Allora Italo ha deciso di iscriversi a Filosofia. Ha scelto Macerata perché secondo lui "è una delle migliori" ed è molto orgoglioso dell'ateneo, tanto da aver pubblicato la locandina come immagine di copertina del suo profilo Facebook. A pochi giorni dalla laurea ha ammesso di essere "molto agitato" e di aiutarsi a superare lo stress con "qualche tisana rilassante". Alla discussione della sua tesi saranno presenti i suoi tre figli insieme a una delegazione dell'Amministrazione comunale di Finale Emilia.