Storia a lieto fine per una neomamma pugliese. La donna, 37 anni e in attesa del primo figlio, è, infatti, rimasta bloccata nella sua auto, con la quale si stava dirigendo insieme ad alcuni famigliari in ospedale per partorire, a causa del ghiaccio e della neve caduta nelle scorse ore a Brindisi. È accaduto la notte tra venerdì 4 e sabato 5 gennaio su un ponte dichiarato inagibile della strada provinciale che collega Francavilla Fontana a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto. Attimi di paura, durante i quali credeva che non sarebbe mai arrivata a destinazione. Invece, per fortuna è stata condotta al nosocomio cittadino da un carabiniere che si trovava in zona con alcuni colleghi. L'intervento dei militari, in un luogo difficile da raggiungere perfino dal 118, ha fatto sì che la giovane potesse arrivare in salvo all'ospedale dove è nato il bimbo che, insieme alla madre, è in ottime condizioni di salute.

La Puglia è una delle regioni italiani più colpite dalle neve. La scorsa notte, in particolare, a causa di un peggioramento generale delle condizioni meteorologiche, si è assistito anche alla formazione di ghiaccio che ha reso impraticabili alcune strade, con la Prefettura che aveva invitato la popolazione a non percorrere tali arterie stradali prediligendo la richiesta di mezzi di soccorso nei casi di estrema urgenza, proprio come è successo alla neomamma.