Tobias Newcombe è venuto al mondo lo scorso mercoledì lasciando scioccati i suoi genitori e i medici del Waikato Hospital, in Nuova Zelanda. Il ‘piccolo’ infatti pesava ben 5,8 kg, il doppio delle media per un neonato. Solitamente un bambino raggiunge questo peso a 11 settimane. La mamma Nicolina Newcombe, 33 anni, è stata costretta a comprargli degli vestitini nuovi una volta lasciato l'ospedale perché nessuno degli abiti che aveva preso prima della nascita gli andava bene. L'ostetrica di Newcombe, Anneka Reid, ha detto che è insolito che i neonati abbiano le stesse dimensioni ed è anche meno comuni farli nascere senza un parto cesareo: "È un piccolo Hercules, non penso che vedrò nascere un altro bambino così grande nella mia carriera … è piuttosto irreale. Ricordo di averlo guardato e ad aver subito pensato: ‘È semplicemente enorme’ … e quando lo prendi in braccio è così pesante” ha detto a Stuff.co.nz.

Secondo il Ministero della Salute le donne che soffrono di diabete hanno un rischio maggiore di avere bambini più grandi del normale e ciò può causare problemi alla madre e al bambino durante la nascita. Tuttavia, Nicolina è risultata negativa a questa patologia durante la gravidanza. Tobias è sano e non sembra esserci una ragione medica per le sue dimensioni, ha detto la madre. Non c'erano segni che la donna stesse per partorire un bambino così grande, ha detto Reid. Era in ritardo da due settimane, ma ciò equivale a un paio di centinaia di grammi in più. Secondo l’ostetrica il fatto che la madre non sapesse in anticipo delle dimensione del figlio le ha permesso di farlo venire alla luce senza il taglio cesareo. "Penso che il fatto che non sapessimo delle sue dimensioni sia stata una benedizione in un certo senso perché penso che se avessimo saputo … ci sarebbe stata molta pressione da parte dell'ostetrica per avere un cesareo” dice la madre.