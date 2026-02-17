Il manifesto del partito di Vannacci è l’apoteosi della destra liberticida

L’associazione de Il Mondo al Contrario si sta evolvendo in una sorta di think tank a supporto di Futuro Nazionale, il partito che alla fine – dopo averlo negato varie volte – il generale Vannacci ha fondato. Dopo gli annunci e i vari cambi di casacca si sta entrando nella fase costituente del partito: a ridosso dell’estate ci sarà l’assemblea costituente vera e propria (che Vannacci ha annunciato sarà in un “luogo baricentrico dell’Italia”) ma già dal primo marzo cominceranno i tesseramenti. Dieci giorni fa è stato depositato il manifesto, ma solo ora i tre deputati di Futuro Nazionale stanno iniziando a condividere qualche stralcio.

Parliamo di Emanuele Pozzolo, ex Fratelli d’Italia, e di Edoardo Ziello e Rossano Sasso, ex leghisti. C’è una foto che li ritrae tutti e tre insieme, a cui Pozzolo ha affiancato un messaggio: "Lo Statuto del Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci delinea alcuni valori fondamentali e non negoziabili. Abbiamo messo nero su bianco davanti ad un notaio quello che abbiamo scolpito nel cuore da sempre, valori che purtroppo altri hanno abbandonato e ai quali si richiamano solo in campagna elettorale".

I valori di Futuro Nazionale

Poi viene citato l’articolo 2 del manifesto, quello sui valori.

Art. 2 – Valori fondamentali dell'associazione Il Movimento politico Futuro Nazionale con Roberto Vannacci (con acronimo FNV) riconosce come proprie radici fondamentali, facendone contenuto di azione e promozione politica, i seguenti valori: l'identità tradizionale italiana, radicata nel diritto romano, nel pensiero greco, nell'eroismo romano e cavalleresco e nella mirabile sintesi di questi operata dalla civiltà cristiana;la cultura, la tradizione e la storia dei nostri popoli, nella quale gesta, figure e vicende da ricordare hanno contribuito alla definizione dell'identità delle comunità locali, dei campanili, delle regioni così come della comune appartenenza alla Nazione Italiana;

il mosaico tipicamente italiano di densa fioritura delle differenze, incluse le lingue e i dialetti locali, come "Patria delle piccole patrie", di specificità che declinano in molteplici e differenti modi, di territorio in territorio, ciò che nei secoli ha fatto grande l'Italia davanti all'Europa e al mondo;

la sussidiarietà orizzontale e verticale nei rapporti tra Stato e territori;

la difesa non negoziabile della sanità, del lavoro, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, delle forze armate, delle forze dell'ordine e della famiglia naturale formata da un uomo e da una donna; la libertà di educazione e della vita dal concepimento alla morte naturale;

la lotta coraggiosa ai progetti di creazione del nuovo senso comune costruiti su ideologia gender, ideologia woke, cancel culture, immigrazionismo e negazione di quelle virtù che hanno fatto grande l'Italia: coraggio, forza, dovere, spirito di sacrificio, libera iniziativa, determinazione, passione e memoria;difesa a spada tratta delle radici dell'Italia e del popolo italiano, dei confini del territorio nazionale, della coesione valoriale e culturale come elemento imprescindibile di appartenenza alla cittadinanza, non potendo quest'ultima essere ridotta al mero rispetto formale delle leggi né, tantomeno, al corretto espletamento di procedure burocratiche;

la piccola e media proprietà e la piccola e media impresa, vanto nazionale e rimedio alla concentrazione della proprietà tipica dei sistemi comunisti e capitalisti sfrenati;

l'ambiente come patrimonio nazionale da preservare e luogo di vita, sostentamento alimentare, grazie all'agricoltura, e conoscenza affidato alla cura dell'uomo che ne è il fine e custode.

Gli affondi alla Lega

Tornando al commento dell’ex meloniano, sulla parte che riguarda cancel culture, woke eccetera, Pozzolo ha scritto che queste sono “parole scolpite nel cuore che si oppongono con fermezza a chi recentemente nel centrodestra (e con imbarazzanti piroette del proprio partito) ha aperto al concetto di famiglia come "qualsiasi unione basata sull'amore". Per noi la famiglia è quella creata dall'amore di un uomo e di una donna”. E questo è un chiaro riferimento ai liberali di Forza Italia ma anche a quell’anima nella Lega, capitanata da Luca Zaia, che ha una posizione più aperta in materia di diritti civili.

Stesso stoccata viene fatta sulla cittadinanza,c che per gli esponenti di Futuro Nazionale è appunto qualcosa che non può essere ridotta a qualche scartoffia. Pozzolo ha scritto: “Tradotto per alcuni del centrodestra: la cittadinanza non si regala per il solo fatto di essere nati in Italia e non siamo disposti a negoziare sull'inclusione del terzo mondo a casa nostra. Il centrodestra non tradisca gli Italiani pur di piacere a poteri forti, UE e sinistre. È arrivata una destra vera, è arrivato Futuro Nazionale”.

Cosa dicono i sondaggi

Il messaggio è molto chiaro. La nuova creatura di Vannacci è molto più a destra di quello che è il panorama politico attuale – che è già parecchio a destra – anche se pure il generale è consapevole che prima o poi sarà necessario fare dei compromessi, magari andandosi ad alleare con quelle forze politiche che oggi descrive come traditrici dei valori di destra. I primi sondaggi su Futuro Nazionale non sono così negativi, questo è vero. La prima Supermedia, che ha messo insieme diversi sondaggi usciti in queste settimane, lo dava infatti al 2,9%. Il sondaggio di Swg, che è andato in onda ieri sera al telegiornale di La7, parlava addirittura di un 3,6%. Quindi oltre la soglia di sbarramento.

Però un conto è entrare e assicurarsi un posto in Parlamento, un altro è essere effettivamente rilevanti, a livello di decisioni prese e di influenza nel dibattito politico. Vannacci questo lo sa, ma rimanda tutto quanto al 2027, alle prossime elezioni. Solo allora si parlerà di alleanze. E si vedrà se c’è chi è disposto a farle con Vannacci.

