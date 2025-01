video suggerito

Zona rossa a Napoli, allontanate 3 persone per “condotta molesta” a Chiaia Controlli dei carabinieri in una delle 4 zone rosse individuate dal prefetto a Napoli, ovvero quella di Chiaia: sono state tre le persone allontanate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo che il prefetto di Napoli Michele di Bari ha individuato quattro zone rosse in città, alle quali sarà vietato l'accesso a violenti e pregiudicati fino alla fine del mese di marzo, le forze dell'ordine hanno avviato una intensa attività di controllo del territorio. Nella serata di ieri e fino all'alba di oggi, i carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno setacciato una delle quattro zone, quella di Chiaia e dei cosiddetti baretti, fulcro della movida del quartiere: proprio per effetto delle zone rosse individuate dal prefetto, alla fine delle operazioni sono state tre le persone allontanate – tutte note alle forze dell'ordine – per "condotte moleste".

Nella fattispecie, durante i controlli, i militari dell'Arma hanno identificato 177 ragazzi e controllato 76 veicoli: 31 le sanzioni per violazione del Codice della strada e 10 gli scooter sequestrati, in quanto i conducenti sono stati sorpresi senza casco. Un ragazzo di 20 anni, inoltre, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria poiché trovato in possesso di un coltello a serramanico di 15 centimetri; ai carabinieri si è giustificato dicendo di aver portato l'arma con sé per qualsiasi evenienza. Sei ragazzini sono invece stati segnalati perché trovati in possesso di hashish e marijuana.

Il coltello a serramanico sequestrato dai carabinieri

Infine, i carabinieri hanno denunciato per l'ennesima volta quattro parcheggiatori abusivi, sorpresi a esercitare l'attività illecita. I controlli dei militari dell'Arma del Comando Provinciale di Napoli proseguiranno anche nei prossimi giorni.