Wonder of the Seas torna a Napoli ad ottobre: è la nave da crociera più grande del mondo

A cura di Pierluigi Frattasi

La Wonder of the Seas, della Royal Caribbean International, la nave da crociera più grande del mondo, farà tappa a Napoli ancora per un mese. Sarà nel capoluogo campano i prossimi 7, 14, 21 e 28 ottobre, prima di lasciare il Mar Mediterraneo per andare in America, a Port Canaveral, Orlando, in Florida. Non prima di una puntata alle Bahamas lungo la via del ritorno. Era approdata nella città del Vesuvio la prima volta lo scorso maggio e vi ha fatto ritorno più volte in questi mesi, durante i quali è stata impegnata in una lunga crociera tra le perle del Mediterraneo, tra Spagna, Italia e Francia.

Questo colosso dei mari può trasportare fino a quasi 7mila passeggeri e 2.300 membri dell'equipaggio ed offre una gamma vastissima di servizi ai suoi ospiti. Oltre 40 bar, ristoranti e lounge. Un vero e proprio parco giochi sul ponte superiore con l'area avventura attrezzata con giochi, scivoli, pareti da arrampicata e viste panoramiche mozzafiato. A bordo so trovano anche un teatro e lo scivolo più alto del mare, una zip line di dieci piani e un parco con più di 20mila piante vere, chiamato Central Park. Tra i primati della "Meraviglia dei mari" ci sono le suite per famiglie numerose, realizzate su due piani, con scivolo interno, area cinema, karaoke e ping pong. Il prezzo per una cabina con balcone sulla nave costa intorno ai 700 euro a settimana a persona, mentre per la suite si arriva fino a 45mila euro. A completare la vacanza da sogno a bordo della Wonder of the Seas, tantissimi animatori, tra i quali anche trapezisti, subacquei, slackliner e supereroi high-tech pronti a intrattenere il pubblico di ogni età.