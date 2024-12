Voragine Secondigliano, riparazione in corso: l’acqua tornerà domenica 15 dicembre. Ci sono 66 persone evacuate

video suggerito

Ci sono novità nei tempi di ripristino della fornitura idrica a Secondigliano, popoloso quartiere della zona Nord di Napoli e nei popolosissimi comuni di Arzano e Casavatore: domani, domenica 15 dicembre, l'acqua dovrebbe tornare a sgorgare dai rubinetti. Cosa era accaduto? Ieri, un guasto sulla rete di grande adduzione idrica che ha causato una voragine nella zona di via Cupa Vicinale dell'Arco e lo sgombero precauzionale di 21 nuclei familiari, per un totale di 66 persone, aveva determinato l'interruzione della fornitura idrica ordinaria nei comuni di Arzano (35mila residenti) e Casavatore (18mila residenti).

Oggi il Centro Coordinamento Soccorsi, convocato dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, spiega l'evoluzione della vicenda: «Allo stato, sono in corso di ultimazione le operazioni di messa in sicurezza della voragine e la società Acqua Campania, nella riunione di questa mattina, ha comunicato che, ultimati i lavori di riparazione della condotta, già per la mattinata di domani si riuscirà, presumibilmente, a ripristinare la fornitura idrica ordinaria nei Comuni di Arzano e Casavatore».

Intanto, al fine di contenere i disagi per la cittadinanza, con la collaborazione della Direzione generale del Ciclo integrato delle acque di Regione Campania e dell'Ente idrico campano, sono state fornite ai due enti apposite autobotti di acqua potabile e altre ne arriveranno anche nel corso della giornata odierna. Nel Comune di Arzano sono state installate diverse fontanine pubbliche per l'approvvigionamento di acqua da parte della popolazione.