Voragine a Fuorigrotta, via Consalvo chiusa altri 2 mesi: riapertura entro Pasqua Dopo la messa in sicurezza c'è ancora pericolo. Lavori per 50 giorni. Vanno sostituiti 250 metri di fogne.

A cura di Pierluigi Frattasi

Resterà chiusa per altri due mesi via Consalvo a Fuorigrotta, dove il 18 gennaio scorso si è aperta una voragine in strada a causa del crollo della fogna. Dopo i primi interventi di messa in sicurezza, si è capito che il problema è più grave del perimetro. La condotta fognaria presenta ammaloramenti in più punti, per circa 250 metri, e va sostituita. I lavori dovrebbero durare circa 50 giorni, salvo imprevisti. La riapertura è prevista, quindi, prima di Pasqua, a fine marzo.

A spiegare la situazione ci ha pensato Carmine Sangiovanni, presidente della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, che in un post su Facebook ha ripercorso la vicenda, dettando anche i tempi degli interventi:

Tratto che va dall'incrocio di via Michelangelo da Caravaggio sino all'incrocio di via Bixio. Nella giornata del 18 gennaio facendo seguito a segnalazione protezione civile per la presenza di una buca stradale con vuoto sottostante, ABC Napoli è intervenuta per le verifiche di competenza necessarie, riscontrando che nel vuoto esisteva sia una infrastruttura della rete fognaria pubblica che risultava dissestata in più punti ed una condotta di acquedotto che risultava sospesa nel vuoto generatosi a causa del crollo della parete del manufatto fognario.

Nell'immediato si è intervenuti con:

1) Messa in sicurezza del tratto di tubazione acquedotto sospesa nel vuoto con relativo puntellamento a seguito del cedimento del manufatto fognario su cui poggiava.

2) Realizzazione messa in sicurezza delle aree e realizzazione di By pass fognario.

"Dopo l'intervento, c'è ancora pericolo"

Riscontrata la situazione di potenziale pericolo ABC Napoli con l'assistenza della Polizia Municipale e della Protezione Civile hanno convenuto sulla chiusura della strada al traffico veicolare. A seguito delle verifiche ed ispezioni successive messe in campo da ABC, è emerso che la infrastruttura fognaria interessata dal dissesto ed oggetto dell' intervento risulta tra via Michelangelo da Caravaggio sino all'incrocio di via Nino Bixio per un tratto di circa 250 metri.

Lavori per 50 giorni

Si comunica alla cittadinanza che da mercoledì 31 gennaio 2024 è prevista la consegna in cantiere della tubazione in ghisa sferoidale DN1000 in GS da posare in sostituzione del manufatto fognario in muratura attualmente esistente proseguendo con l'esecuzione dei lavori che procederanno fino al ripristino delle normali condizioni di esercizio delle infrastrutture idriche gestite, con una durata complessiva che sarà presumibilmente (salvo bollettini di allerta meteo per rischio idrogeologico emanati dalla protezione civile regionale e/o esigenze dettate dall'esercizio delle reti idriche cittadine) non superiore a 50 giorni lavorativi.

Ultimati i lavori ABC Napoli procederà alla riqualificazione del tratto stradale interessato da tali lavorazioni con: chiusini, zanelle, cordoli e caditoie stradali. Al termine degli interventi si procederà con comunicazioni a tutti i servizi comunali per la restituzione delle aree per i relativi adempimenti consequenziali riaprendo la strada al traffico ed alla viabilità consentita.