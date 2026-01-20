Vomero, fuga di gas a via Jannelli: bucata una condotta durante carotaggi, traffico impazzito

Immagine di repertorio

Fuga di gas in via Jannelli al Vomero, nei pressi della pizzeria Giglio Rosso. Una condotta, a quanto apprende Fanpage.it, si è bucata durante dei carotaggi per dei saggi necessari ad effettuare prossimi lavori nel sottosuolo. L'episodio è accaduto ieri mattina, lunedì 19 gennaio. I lavori dovrebbero proseguire anche oggi. La fuoriuscita di gas è stata molto contenuta e gli operai hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici dell'Italgas, a quanto apprende Fanpage.it da fonti accreditate. Ci sono stati grossi disagi alla circolazione, a causa del traffico impazzito. Mentre i caschi bianchi dirottavano le auto in salita per le strade interne al rione. Tutta l'area è stata transennata, per consentire i lavori di messa in sicurezza. Ma il danno è stato subito riparato e non ci sono state conseguenze.

Tubo del gas bucato durante lavori, arrivano tecnici e vigili

I carotaggi sono molto frequenti a Napoli. Si tratta di microperforazioni nel sottosuolo, finalizzate a verificare la presenza di ostacoli prima di avviare un cantiere. Sono, insomma, lavorazione propedeutiche che servono appunto a verificare prima di lavori tutte le condizioni di sicurezza necessarie. Ieri, lunedì 19 gennaio, una società appaltatrice di Terna, che stava eseguendo questi carotaggi, ha leggermente "pizzicato", come si suol dire in gergo, un tubo del gas. Per sicurezza ha avvertito subito la società Italgas, che gestisce le condutture, che è intervenuta subito e ha verificato che fosse tutto a posto e in sicurezza.

I lavori previsti anche oggi, martedì 20

Ma a cosa servono questi carotaggi? A quanto apprende Fanpage.it, si tratterebbe di studi finalizzati ad avviare il cantiere di Terna per l'interramento della tratta aerea dell'elettrodotto 220 kV "Arenella-ColliAminei" nello specifico nella zona che passa per via Gabriele Jannelli. I saggi, iniziati ieri, dovrebbero proseguire anche oggi. Gli interventi sono stati autorizzati dalla V Municipalità Vomero-Arenella. Per impattare al minimo sulla circolazione, è stato predisposto un piano di viabilità che non ha previsto la chiusura della strada.