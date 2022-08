Vomero, chiude il chiosco di film e DvD a via Luca Giordano dopo 30 anni: il nuovo venderà quadri L’attività è stata ceduta dal gestore storico che a Fanpage.it spiega: “Non è un fallimento per colpa della crisi. Dopo 30 anni abbiamo voluto cambiare”

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di Gennaro Capodanno, Comitato Valori Collinari

Chiude dopo 30 anni lo storico chiosco di film e musica in DVD (e prima ancora di cassette in VHS e di CD) di via Luca Giordano al Vomero. Si tratta della bancarella che si trova precisamente davanti alla scuola Vanvitelli, di fronte alla pasticceria Scaturchio e al negozio Lama. L'attività è stata ceduta dal gestore storico. Dal primo settembre aprirà una nuova attività che venderà altri articoli culturali, come quadri e stampe di Napoli. “Non chiudo per la crisi – racconta a Fanpage.it Giuseppe Melia, titolare dell'antico chiosco dei film in DVD – La nostra non è una chiusura per fallimento. Semplicemente dopo 30 anni di attività e a 52 anni ho voluto dare una svolta alla mia vita e fare qualcosa di diverso”.

Il nuovo chiosco venderà quadri

La bancarella, quindi, resterà, ma venderà articoli di diverso tipo. Un cambiamento importante comunque per la storica strada dello shopping del Vomero, dove le bancarelle di libri, film e musica sono ormai parte del paesaggio. Le prime furono installate alla fine degli anni '70 del secolo scorso e sono diventate negli anni un simbolo della via dello shopping del Vomero, alla quale hanno contribuito a dare lustro e decoro. “Mio padre – riprende Melia – arrivò negli anni '80, nel '92 sono subentrato io e all'epoca vendevo le cassette in VHS, poi i CD e quindi i DVD”.

“Non ho chiuso per fallimento – precisa a Fanpage.it – Ma ho ceduto la mia attività dopo 30 anni, ad un altro collega che conosco da anni e che sta vicino a me. Continuerà a vendere cultura, certo con altri articoli quadri, stampe di Napoli, e spero che faccia anche meglio di me. Non arriverà una paninoteca o una pizzetteria, insomma. Ho cercato di non intaccare l'immagine delle concessioni che ci hanno dato 40 anni fa. E la licenza che abbiamo, comunque, non lo consentirebbe”.

Leggi anche Concorso al Comune di Napoli, Ordine dei giornalisti e sindacato pronti a fare ricorso

Come è cambiato il quartiere in 40 anni?

“Il quartiere è cambiato tantissimo a livello commerciale. La crisi mondiale si sente anche al Vomero e ha colpito tutti i settori. Non solo i libri o i DVD. Tutti gli articoli hanno avuto un calo notevole di incassi. Il colpo di grazia l'hanno dato gli ultimi due anni e mezzo di pandemia. Io sono riuscito ad andare avanti, perché il negozietto era mio, ma tanti colleghi non ci sono riusciti perché dovevano pagare spese e fitti. Via Luca Giordano a livello commerciale oggi non è più quella di 20-30 anni fa, ma è ancora una buona zona a livello commerciale.