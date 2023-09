Vomero, “a via Luca Giordano le bancarelle potranno vendere solo libri”: ok alla proposta di vincolo Approvato l’ordine del giorno in consiglio comunale. L’assessore al Commercio Teresa Armato: “Lavoreremo in questa direzione”

A cura di Pierluigi Frattasi

Le bancarelle di via Luca Giordano, immagine di repertorio

“Le bancarelle di via Luca Giordano al Vomero potranno vendere solo libri. Stop al commercio di oggettistica e materassi”. Il consiglio comunale di Napoli approva la proposta di “vincolo di destinazione d’uso per le bancarelle dei libri” della storica via dello shopping vomerese, presentata da Forza Italia, con i consiglieri Salvatore Guangi e Iris Savastano, e approvata dall'assemblea cittadina a maggioranza, con l'astensione del consigliere Toti Lange.

L'assessore Armato: "Lavoreremo in questa direzione"

Sull'ordine del giorno c'è stato anche il parere favorevole dell'amministrazione Manfredi, con l'assessore al Commercio Teresa Armato, che ha proposto un emendamento, poi approvato, che prevede di valutare, però, “se ci siano le condizioni economiche di sussistenza di altri interessi”. Armato ha anche spiegato che “si lavorerà in questa direzione”.

La proposta per il vincolo sulle bancarelle

Ma cosa prevede l'ordine del giorno per il vincolo sulle bancarelle di via Luca Giordano?

Nella proposta di FI si ricorda che “via Luca Giordano al Vomero è da sempre stata riconosciuta come un luogo della cultura storica di Napoli, lì v’erano tra le più famose librerie come Guida e Loffredo. Le bancarelle dei libri furono inaugurate durante i passati anni ’80, proprio dinanzi all’istituto scolastico Vanvitelli e tali strutture ambulanti furono ideate sulla scorta di un apposito progetto, ben armonizzandosi con l’ambiente circostante”.

Il documento poi prosegue:

“A seguito della crisi economica verificatasi negli ultimi anni alcune tra queste bancarelle hanno cambiato destinazione d’uso perdendo l’antico prestigio e trasformandosi in rivenditori di oggettistica varia finanche di materassi”. E, ancora, “non controllando tale trasformazione vi è il rischio di assistere ad un deturpamento della zona commerciale e residenziale di Via Luca Giordano. Tali librerie storiche vanno tutelate al più presto e dunque non vincolandone la destinazione d’uso ci si potrebbe ritrovare dinanzi ad un vero e proprio mercato a cielo aperto nel cuore del Vomero”.

Il consiglio comunale, quindi, ha approvato il documento con l'emendamento proposto dall'assessorato al Commercio, e impegnato l'amministrazione a: