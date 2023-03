“Voglio essere ricoverato”: minaccia i medici e spacca un computer all’ospedale del Mare, arrestato Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario a Napoli: un uomo ha minacciato i medici del Pronto Soccorso e ha rotto un computer.

A cura di Valerio Papadia

Sono ormai quasi all'ordine del giorni le aggressioni commesse ai danni del personale sanitario a Napoli e in provincia: l'ultima, in ordine di tempo, è andata in scena nella serata di ieri, venerdì 10 marzo, all'ospedale del Mare. Un uomo di 34 anni è arrivato nel Pronto Soccorso del nosocomio e ha preteso di essere ricoverato, dando in escandescenza: l'uomo ha così prima minacciato di morte i medici di turno, poi ha sfasciato uno dei computer di sala, rendendolo inutilizzabile.

Sul posto, su disposizione della Centrale Operativa, sono arrivati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio: i poliziotti hanno ascoltato il racconto dei medici dell'ospedale e hanno identificato l'aggressore. Si tratta, come detto, di un 34enne, con precedenti di polizia: l'uomo è stato arrestato per danneggiamento aggravato, nonché denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per minacce gravi e interruzione di pubblico servizio.

Medico di base picchiato a calci e pugni in faccia

Soltanto poche ore prima dell'accaduto, a Giugliano, nella provincia partenopea, un medico di base è stato picchiato a calci e pugni nel suo studio. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, sul quale indagano i carabinieri, nello studio del medico di base si sarebbero presentati un uomo e una donna di circa 20 anni, che avrebbero chiesto un certificato per un loro parente (paziente del medico): il rifiuto del professionista avrebbe scatenato la violenta reazione dei due giovani, che lo avrebbero aggredito a calci e pugni in faccia prima di andare via.