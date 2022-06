Indagata per abbandono di minore la madre di Vittoria, morta annegata in mare La Procura di Torre Annunziata ha indagato per abbandono di minore Mina, la madre di Vittoria, la bimba annegata sabato in mare. Lunedì il conferimento dell’incarico per l’autopsia.

A cura di Nico Falco

La piccola Vittoria Scarpa

La Procura di Torre Annunziata ha iscritto nel registro degli indagati Mina, la madre di Vittoria Scarpa, la bimba di 5 anni deceduta in mare sabato pomeriggio; l'ipotesi di reato è di abbandono di minore. Si tratta di un atto dovuto per proseguire con le indagini, che mirano a chiarire le circostanze del decesso a partire da quando la piccola si è allontanata dalla mamma e dalla sorellina a quando è stato lanciato l'allarme, fino al ritrovamento del corpo esanime. L'incarico per l'autopsia sarà conferito domani; la causa della morte sarebbe annegamento, anche se al momento non si esclude un malore in acqua.

La tragedia l'11 giugno scorso, al lido Risorgimento, sul litorale di Torre Annunziata (Napoli). Intorno alle 14 la madre della bimba, che stava allattando l'altra figlia, si è accorta che Vittoria non era più accanto a lei. Ha cominciato a chiamarla a gran voce e a cercarla, subito altri bagnanti si sono uniti alle ricerche. Poco dopo sono intervenuti i carabinieri e la Capitaneria di Porto. Il corpo della piccola è stato rinvenuto soltanto due ore dopo, a ridosso di una boa, in acqua; è stata trasportata in condizioni critiche all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove è deceduta alle ore 16.30.

Aperta inchiesta a Torre Annunziata

Sul decesso è stata aperta una inchiesta dalla Procura di Torre Annunziata (procuratore Nunzio Fragliasso, sostituti Maria Colangelo e Giuliano Schioppi). Nei giorni scorsi sono state effettuate verifiche sulla sicurezza del lido dove si trovavano la donna e le due figlie e non sarebbero emerse irregolarità. Resta da capire come abbia fatto la piccola Vittoria ad allontanarsi dalla madre ed a raggiungere il mare senza essere notata nemmeno dagli altri bagnanti, e quanto tempo sia trascorso da quando la bimba si è spostata a quando effettivamente è stato lanciato l'allarme. Fondamentale si rivelerà l'esito dell'autopsia, che servirà a stabilire, oltre alle cause, anche l'ora del decesso.