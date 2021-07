Visita al Parco Archeologico dei Campi Flegrei: orari, prezzi, info prenotazioni Come visitare il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, che sorge sull’immensa caldera vulcanica che ha dato anche origine alle isole di Ischia e Procida. Orari, prezzi e tariffe dei 25 siti archeologici che formano il parco, tra cui l’Anfiteatro Flavio di Puteoli, la Piscina Mirabilis, il Castello di Baia e lo Stadio di Antonino il Pio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’Anfiteatro Flavio di Puteoli, a Pozzuoli. [Pafleg.it]

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a Napoli è uno dei più grandi dell'intera Campania: con 25 siti visitabili all'interno, racchiude alcune delle bellezze più caratteristiche della Campania, come il Castello Aragonese di Baia, l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Macellum di Puteoli e così via. Un parco che copre di fatto l'intera provincia occidentale di Napoli, storicamente abitata da etruschi, sanniti, osci, greci e romani, che sorge sull'enorme caldera dei Campi Flegrei che hanno dato origine all'intera zona, compresa la morfologia delle isole di Ischia e Procida, a loro volta vulcaniche.

La storia del parco archeologico dei Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono una delle zone della Campania dove gli insediamenti umani sono più duraturi. Furono gli Ioni i primi a sbarcare nell'area, a Cuma, arrivando dall'Eubea, isola della Grecia che i veneziani chiamarono Negroponte e che si trova proprio di fronte all'Attica. Greco è anche il nome della zona: "flegreo" deriva da φλέγω (pronunciato "flégo"), che vuol dire "bruciare, ardere". Un nome che indicava l'attività vulcanica dell'intera zona, già attiva in età antica. Dopo i greci, furono i romani a costellare la zona di città grandi e piccole: la greca "Dicearchia", che per un periodo passò anche in mano sanniti, venne rinominata Puteoli (perché l'odore delle fumarole ricordava loro quello dei piccoli pozzi fognari) e tutta l'area divenne strategicamente importante: a Baia nacquero le residenze dei ricchi patrizi romani, Miseno divenne sede della "home fleet" del Mediterraneo Occidentale (la Classis Misenensis), Pozzuoli si trasformò nel più importante porto commerciale dell'epoca. Il tutto, tra una eruzione e l'altra, di volta in volta più o meno violenta di quella precedente. Storica quella del 1538, che portò alla formazione dell'attuale Monte Nuovo, che in principio era un villaggio di pescatori.

I 25 siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Sono 25 i siti archeologici assegnati al Campo Archeologico dei Campi Flegrei, e nel dettaglio:

Anfiteatro di Cuma — Bacoli (Napoli)

Anfiteatro di Liternum — Giugliano in Campania (Napoli)

Anfiteatro Flavio, Puteoli – Pozzuoli (Napoli)

Cento Camerelle, Bauli – Bacoli (Napoli)

Grotta della Dragonara, Misenum – Bacoli (Napoli)

Grotta di Cocceio – Pozzuoli (Napoli)

Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli – Pozzuoli (Napoli)

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia – Bacoli (Napoli)

Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli – Pozzuoli (Napoli)

Necropoli di Cappella, Misenum – Monte di Procida (Napoli)

Necropoli di Via Celle, settore della necropoli di Puteoli – Pozzuoli (Napoli)

Parco Archeologico delle Terme di Baia – Bacoli (Napoli)

Parco Archeologico di Cuma – Pozzuoli (Napoli)

Parco Archeologico di Liternum – Giugliano in Campania (Napoli)

Parco Archeologico Sommerso di Baia – Bacoli (Napoli)

Parco Monumentale di Baia – Bacoli (Napoli)

Piscina Mirabilis, Misenum – Bacoli (Napoli)

Sacello degli Augustali, Misenum – Bacoli (Napoli)

Stadio di Antonino Pio, Puteoli – Pozzuoli (Napoli)

Teatro Romano, Misenum – Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Diana, Baia – Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Venere, Baia – Bacoli (Napoli)

Tempio c.d. di Apollo, lago d'Averno – Pozzuoli (Napoli)

Tempio c.d. di Serapide\Macellum, Puteoli – Pozzuoli (Napoli)

Tomba c.d. di Agrippina, Bauli – Bacoli (Napoli)

L’area del Parco Archeologico dei Campi Flegrei [Foto: Pafleg.it]

Prezzi, tariffe e abbonamenti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Le tariffe per il "Circuito Flegreo", vale a dire per i quattro siti del Parco che sono il Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, il Parco Archeologico di Cuma, le Terme Romane di Baia, Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, sono questi:

Intero singolo sito: € 4

Ridotto singolo sito: € 2

Intero cumulativo Circuito flegreo: € 8

Ridotto cumulativo Circuito flegreo: € 4

Il biglietto cumulativo Circuito flegreo, valido per due giorni, consente l’ingresso a 4 siti del Parco, mentre il biglietto singolo è valido per un solo ingresso per ciascun sito. In caso di chiusura settimanale, la validità si estende al giorno seguente. Sono previste riduzioni per i cittadini dell'Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni, mentre è gratuito per tutti i minori di 18 anni. Esiste anche un abbonamento myfleg card dal costo di 20 euro e che ha valenza annuale, consente l’ingresso illimitato nei 4 siti.

Per quanto riguarda il Macellum di Pozzuoli e alla Piscina Mirabilis di Bacoli, le tariffe sono le seguenti:

Intero: 7 euro con guida, 4 euro senza guida;

Ridotto: 5 euro con guida, 2 euro senza guida;

Gratuito: per under 6, disabili, guide turistiche e giornalisti;

Le riduzioni invece si applicano ai possessori della MyFleg card, ai visitatori in possesso di un biglietto di ingresso ai siti del Parco, ma anche ad under-18, accompagnatori diversamente abili, personale docente di ruolo o con contratto a termine della scuola italiana, docenti e studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica o perfezionamento post-universitario e dottorati di ricerca delle seguenti facoltà: architettura, conservazione dei beni culturali, scienze della formazione o lettere e filosofia con indirizzo archeologico o storico-artistico. Le medesime agevolazioni sono consentite a docenti e studenti di facoltà o corsi corrispondenti, istituiti negli Stati dell'Unione Europea, Docenti e studenti iscritti alle accademie di belle arti o a corrispondenti istituti dell Unione Europea, mediante esibizione del certificato di iscrizione per l anno accademico in corso, Dipendenti del MiC, Membri dell’ICOM.

Orari di apertura del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Questi gli orari di apertura del Parco Archeologico dei Campi Flegrei attualmente in vigore: