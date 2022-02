Virgin Active apre una palestra sul Lungomare di Napoli: 50 nuovi posti di lavoro Il nuovo club Virgin Active, il secondo a Napoli, aprirà i battenti nella prima settimana di marzo 2022 in via Nazario Sauro, nel Borgo Santa Lucia, sul Lungomare.

A cura di Valerio Papadia

Gli appassionati di fitness saranno contenti: Virgin Active sta per aprire una seconda palestra a Napoli, dopo il club aperto nel 2013 a Fuorigrotta, periferia occidentale della città. La nuova palestra aprirà i battenti nella prima settimana di marzo 2022 in via Nazario Sauro 17, nel caratteristico Borgo Santa Lucia, sul Lungomare di Napoli: nonostante manchi oltre un mese all'inaugurazione, le prevendite e gli abbonamenti sono già disponibili. L'apertura del nuovo club Virgin Active sul Lungomare di Napoli creerà 50 nuovi posti di lavoro: "Il club muove un indotto importante dando un concreto segnale di speranza e soprattutto fiducia verso una città dinamica che si conferma, stando agli innumerevoli messaggi di richiesta informazioni e di iscrizioni, come una delle città più attente alla forma fisica e al benessere" si legge in un comunicato dell'azienda.

Come sarà la nuova palestra Virgin Active a Napoli

Il club Virgin Active che ormai a breve aprirà i battenti sul Lungomare di Napoli si sviluppa su un'area di oltre 4mila metri quadrati, che ospitano 7 studi di allenamento, un'area relax con spa e una piscina di 25 metri: il tutto, affacciati sul Golfo, sul Vesuvio e su Castel dell'Ovo. Tra i corsi proposti dalla palestra di prossima apertura, ci sono quelli di Grid, Boxing, Yoga, Cross Active, Cycling, Reformer Pilates e molti altri ancora.