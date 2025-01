video suggerito

Violenza sessuale su una ragazzina di 17 anni: giovane arrestato nel Salernitano In manette un 28enne a Montecorvino Rovella: il giovane avrebbe costretto la 17enne ad avere rapporti sessuali non consenzienti.

A cura di Valerio Papadia

Violenza sessuale su minore: questa l'accusa che ha portato all'arresto di un uomo di 28 anni nella provincia di Salerno, precisamente a Montecorvino Rovella. Secondo le indagini, condotte dai carabinieri della locale stazione e coordinate dalla Procura di Salerno, tra il mese di luglio e quello di agosto del 2023, il giovane avrebbe costretto una ragazzina di 17 anni ad avere rapporti sessuali non consenzienti. Pertanto, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti a carico del 28enne, il gip del Tribunale di Salerno, su richiesta dei magistrati della Procura, ha emesso nei confronti dell'uomo una ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita nella mattinata odierna dai militari dell'Arma.

Violenza sessuale su minore è l'accusa che ha portato all'arresto anche di un uomo di 62 anni di Montesarchio, nella provincia di Benevento: secondo gli inquirenti, l'uomo – oggi residente in Piemonte – per dieci anni avrebbe abusato sessualmente della figliastra e dalla nipote. All'epoca in cui sono iniziate le violenze, le bambine avevano soltanto 7 e 8 anni. La nipote dell'uomo sarebbe stata abusata fino ai 13 anni di età, mentre la figlia della seconda moglie fino al compimento della maggiore età.