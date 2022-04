Violenza sessuale di gruppo su una ragazza a Ceppaloni: arrestati due uomini e una donna Due uomini e una donna arrestati per violenza sessuale contro una giovane di Ceppaloni (Benevento): per uno di loro anche il reato di calunnia aggravata.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Due uomini e una donna sono stati arrestati questa mattina dalla squadra mobile della Questura di Benevento: devono rispondere di violenza sessuale nei confronti di una giovane donna, nonché (per uno di essi) di calunnia aggravata. La vicenda risale a dicembre 2021, quando la violenza sarebbe avvenuta nel comune sannita di Ceppaloni: protagonisti, secondo gli inquirenti, i tre arrestati quest'oggi e assegnati ai domiciliari su ordinanza dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica sannita.

La vicenda del dicembre 2021

Dalle ricostruzioni, sarebbe emerso che il gruppo avrebbe passato la serata assieme, nel dicembre 2021, dopodiché sarebbero andati nell'abitazione di uno dei tre arrestati quest'oggi. A quel punto, approfittando del fatto che la vittima non fosse in grado di reagire perché ubriaca, l'avrebbero costretta a subire abusi sessuali. Le ricostruzioni degli inquirenti sono avvenute anche attraverso le acquisizioni di chat Whatsapp, ma anche intercettazioni e perquisizioni, oltre che di visite mediche alle quali la vittima è stata sottoposta.

La calunnia aggravata di uno degli arrestati

Una delle persone è indagata anche per calunnia aggravata: durante la fase di indagini, infatti, era stata contattata per fornire la propria versione dei fatti. Ma agli investigatori aveva invece sostenuto che fosse a sua volta stata sottoposta ad abusi sessuali da parte della vittima stessa in quella serata di dicembre di fine anno scorso. Circostanza alla quale gli inquirenti non hanno creduto, indagandola così anche per calunnia aggravata.