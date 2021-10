Violento acquazzone su Napoli: via Toledo allagata. Problemi a Chiaia e Mergellina Le violenti piogge, che in queste ore si stanno abbattendo su Napoli, stanno causando allagamenti in diversi punti della città. Ad essere stata particolarmente colpita via Toledo, una delle strade principali del capoluogo campano, che si è trasformata in un fiume in piena, creando disagi ad automobilisti e pedoni.

A cura di Federica Grieco

Ancora strade allagate nel centro di Napoli, dove il maltempo, che in queste ore di allerta meteo si sta abbattendo sulla città partenopea, ha causato dei disagi ad automobilisti e pedoni. Ad essere finita sott'acqua, ancora una volta, è via Toledo, una delle strade principali del capoluogo campano che collega piazza Trieste e Trento e piazza Dante.

I problemi storici delle strade di Napoli

La pioggia che in queste ore sta colpendo la città partenopea ha trasformato una delle principali vie dello shopping napoletane in un fiume in piena. Ad essere stato colpito in particolare è il tratto di via Toledo in direzione funicolare. Il maltempo, quindi, ha evidenziato ancora una volta problemi storici che il capoluogo della Campania si trova periodicamente a dover affrontare, con il malcontento dei cittadini, soprattutto dei pedoni.

Anzitutto gli impianti fognari, a cui, nella città partenopea, è riservata poca manutenzione. Le caditoie, ad esempio, spesso non vengono ripulite, con la conseguenza che, quando si verificano acquazzoni, come nel caso di via Toledo quest'oggi, le carreggiate si allagano. A questo problema se ne aggiunge un altro che rende la situazione ingestibile. Via Toledo è una strada caratterizzata dall'assenza di pendenza: ciò non permette all'acqua di defluire.

Ma l'acquazzone di oggi ha causato allagamenti anche in altri punti della città. I cittadini hanno segnalato una situazione di disagio al mercatino rionale della Torretta, nel quartiere Mergellina, in via Ferdinando Galiani. Nello storico mercato rionale al coperto il livello dell'acqua ha raggiunto un paio di centimetri. Ma le strade si sono allagate, causando problemi agli automobilisti, in diverse altre zone della città, come alla Riviera di Chiaia e a Fuorigrotta, quartiere nella zona occidentale di Napoli, soggetto frequentemente a problemi di questo tipo.