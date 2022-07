Violenta la figlia minorenne degli amici per 3 anni: arrestato un uomo di 42 anni Accade a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri hanno arrestato un 42enne del posto per violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.

A cura di Valerio Papadia

Approfittando del rapporto di amicizia che intercorreva tra lui e i genitori della sua vittima e della giovanissima età di quest'ultima – non ancora 14enne quando le violenze sono cominciate – ha abusato sessualmente, per anni, di una minorenne: a Monteforte Irpino, nella provincia di Avellino, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno arrestato un uomo di 42 anni del posto – destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica – accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una minore.

L'uomo violentava la minorenne dal 2019

Le indagini dei militari dell'Arma e dei magistrati della Procura di Avellino sono partite lo scorso mese di marzo e hanno permesso di tracciare il quadro indiziario nei confronti del 42enne: a partire dal 2019, approfittando del rapporto di amicizia con i genitori della minore, all'epoca dei fatti 13enne, l'uomo l'ha costretta ad avere rapporti sessuali, dapprima con complimenti e lusinghe, poi con minacce e utilizzando la forza.