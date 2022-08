Violenta la figlia della convivente da quando aveva 13 anni, la donna lo scopre e lo fa arrestare Un 41enne dell’Avellinese è stato arrestato per violenza sessuale aggravata: avrebbe abusato della figlia della convivente da quando la ragazzina aveva 13 anni.

Avrebbe avuto rapporti sessuali con la figlia minorenne della convivente da quando la ragazza aveva appena 13 anni, prima convincendola con lusinghe e adulazioni e poi passando alle minacce per obbligarla. La madre della vittima avrebbe scoperto la situazione solo quattro anni dopo e si sarebbe rivolta alle forze dell'ordine, facendo partire le indagini che hanno portato all'arresto: in manette un 41enne dell'Avellinese, destinatario di una ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal gip della Procura locale.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dai carabinieri della Compagnia di Baiano, che si erano occupati delle indagini, partite lo scorso 21 agosto, a seguito della denuncia. La donna aveva raccontato ai carabinieri di avere scoperto che il 41enne, suo convivente, approfittando della sua momentanea assenza, aveva avuto dei rapporti sessuali con la figlia, oggi 17enne. Dagli accertamenti dei militari, come si evince dal comunicato diffuso dalla Procura di Avellino e firmato dal procuratore Domenico Airoma, è emerso che in realtà gli abusi andavano avanti da diversi anni.

Avellino, violenta la figlia della convivente da quando aveva 13 anni

Ascoltando la vittima e ricostruendo i fatti i militari hanno scoperto che i primi approcci c'erano stati quattro anni fa, nel 2018. In un primo momento l'uomo, all'insaputa della convivente, era riuscito a convincere la ragazzina, allora 13enne, con delle lusinghe; quando poi la giovanissima si era rifiutata di avere altri rapporti era passato alle maniere forti, costringendola con la violenza e con minacce a compiere e subire atti sessuali. Il 41enne è stato rinchiuso in carcere in attesa del processo.