Vincenzo Garzillo disperso nell'esplosione a Suviana, appello della moglie: "Amore mio, torna da noi" Il tecnico 68enne è tra i quattro dispersi per i quali sono ancora in corso le ricerche. Nei tanti messaggi sui social vicinanza alla famiglia, preghiera e speranza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vincenzo Garzillo, tra i quattro dispersi a Suviana

"Amore mio dove sei? Torna da noi". Poche parole, cariche di preoccupazione e apprensione, quelle che la moglie di Vincenzo Garzillo, ex dipendente Enel in pensione e oggi consulente esterno, tra i quattro dispersi dell'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana, in provincia di Bologna, dedica al marito, in un post sui social pubblicato nella tarda serata di ieri. Tanti i messaggi di vicinanza arrivati nei commenti da amici e conoscenti in un momento difficilissimo per la famiglia napoletana, nel quale sono ancora in corso le ricerche dei dispersi.

I messaggi di vicinanza nella fase delle ricerche

Nei messaggi prevalgono l'incredulità, la speranza e la preghiera che i dispersi possano essere ritrovati e che stiano bene. "Ti stiamo vicini – si legge in uno dei commenti al post della moglie – siamo tanto dispiaciuti dell'accaduto speriamo e preghiamo nel miracolo un abbraccio". "È assurdo tutto ciò! – si legge in un altro – Non ho parole… vedendo il TG mi è venuto il magone e non oso immaginare quello che state vivendo. Spero in un miracolo". E, ancora, "Che Dio ti protegga adesso ho appreso dal TG il nome di Vincenzo".

Le ricerche dei 4 dispersi

Vincenzo Garzillo, 68enne di origini napoletane, prima di essere dichiarato tra i dispersi, era in servizio presso la Centrale Elettrica di Enel Green Power di Suviana, in Emilia Romagna, in qualità di consulente tecnico esterno di Enel. Dopo il terribile incidente, alcuni familiari dei dispersi si sono recati nella giornata di ieri sul lago di Suviana, dove è stata allestita per loro una tensostruttura. Sono assistiti da un team di psicologi, che sta dando loro conforto nelle ore delicatissime delle ricerche dei dispersi della diga che non si sono mai interrotte. La deflagrazione è avvenuta al piano meno 8 della diga di Bargi. Nelle ricerche sono impegnati oltre 100 vigili del fuoco, anche con i reparti di sommozzatori. Le operazioni di ricerca sono complicate dalla presenza di acqua e detriti.