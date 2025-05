video suggerito

Vincenzo De Luca sul Conclave: "Nuovo Papa? Speriamo non sia un amico di Trump" Il presidente della Regione Campania scherza coi giornalisti: "Dite allo Spirito Santo di non confondersi, perché altrimenti non ne veniamo più fuori"

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Mi raccomando, dite allo Spirito Santo di non confondersi". Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca (Partito Democratico) e i giornalisti presenti all'inaugurazione a Salerno del nuovo centro di eccellenza della Fondazione Don Gnocchi, dedicato all'innovazione nella robotica e nelle tecnologie in ambito riabilitativo e alla loro promozione nella pratica clinica. De Luca ha scherzato coi giornalisti presenti, aggiungendo: "Lo so che siete impegnati nel conclave. E speriamo bene pure qua che non ci venga qualche amico di Trump. Mi raccomando, dite allo Spirito Santo di non confondersi, perché altrimenti non ne veniamo più fuori".

Inoltre, Vincenzo De Luca ha scherzato anche sul fatto che oggi fosse il suo compleanno (compie 76 anni, ndr), quando una delle giornaliste gli ha chiesto "Presidente, lei ha un desiderio per questo giorno speciale?". E a quel punto, De Luca sorridendo ha risposto: "Ma come vi vengono queste domande..", tra le risate generali di tutti.