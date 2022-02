Vincenzo De Luca accoglie Zeudi Di Palma: “Miss Italia orgoglio per Napoli e la Campania” Vincenzo De Luca ha accolto a Palazzo Santa Lucia la nuova Miss Italia, la napoletana Zeudi Di Palma: “Un orgoglio per Napoli e per tutta la Campania”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Vincenzo De Luca (a sx) e Zeudi Di Palma (a dx).

Vincenzo De Luca ha accolto a Palazzo Santa Lucia la nuova Miss Italia, la napoletana Zeudi Di Palma. La ragazza napoletana, che ha riportato in Campania un titolo che mancava da vent'anno, è stata ricevuta nel palazzo della Regione, dopo che De Luca lo scorso venerdì le aveva fatto le proprie congratulazioni durante la classica diretta social. E quest'oggi è invece avvenuto l'abbraccio simbolico tra il presidente e la nuova Miss Italia.

"A Palazzo Santa Lucia abbiamo voluto salutare e fare i complimenti di persona alla nostra Miss Italia, Zeudi Di Palma, orgoglio di Napoli e della Campania", ha commentato Vincenzo De Luca, "e anche un modello, per tutte le ragazze e i ragazzi, di semplicità, impegno e responsabilità".

Il titolo in Campania dopo vent'anni

Quella di Zeudi Di Palma è stata la quarta affermazione per le ragazze campane come Miss Italia: il titolo mancava dal 2001, quando si impose Daniela Merolla. Le altre due campane vincitrici furono Marisa Jossa (1959) e Roberta Capua (1986). Il titolo di Zeudi di Palma è quello 2021 perché il concorso è stato posticipato di qualche mese causa pandemia. Assieme a lei, sul podio anche Lorena Tonacci, arrivata terza: per uno scherzo del destino, la stessa Tonacci era arrivata seconda al titolo di Miss Napoli 2021, dietro proprio alla stessa Zeudi Di Palma. A livello nazionale invece si tratta della seconda volta che la Campania porta due ragazze sul podio: era accaduto nel 1997, ma in quell'occasione senza vincere il titolo: Vincenza Cacace e Christiane Filangieri chiusero rispettivamente seconda e terza, dietro la calabrese Claudia Trieste che invece vinse il concorso.