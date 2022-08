Vincenza Donzelli morta a 43 anni dopo il parto, i funerali venerdì 26 agosto a Chiaia La cerimonia si terrà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone, venerdì 26 agosto 2022, alle ore 12,00.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si terranno venerdì 26 agosto a Chiaia i funerali di Vincenza Donzelli, morta a 43 anni dopo il parto del suo primo figlio, il 13 agosto scorso, a seguito di complicazioni sanitarie. La cerimonia funebre si terrà alle ore 12,00, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone. L'annuncio è stato dato dai familiari e dalla Parrocchia San Marco di Palazzo che ha sede nella antica basilica, che si trova a Pizzofalcone, nell'omonima piazza Santa Maria degli Angeli.

Lutto nel mondo della Cultura, era la fondatrice di Galleria Borbonica

La scomparsa prematura di Vincenza Donzelli, operatrice turistica e tra le anime della Galleria Borbonica, della quale era responsabile del percorso via delle Memorie, ha molto scosso la città di Napoli. Vincenza, grande lavoratrice e professionista, amata da tutti per la solarità e l'allegria che portava ovunque, e apprezzata nell'ambiente culturale napoletano, era la compagna di Andrea Cannavale – produttore cinematografico, figlio del grande attore Enzo – e avevano avuto un bambino proprio pochi giorni prima in una clinica privata napoletana.

L'inchiesta della Procura

A quanto si è appreso, dopo il parto però sarebbero sorte delle complicazioni sanitarie, a seguito delle quali la donna sarebbe stata poi ricoverata all'Ospedale Cardarelli di Napoli. Qui, purtroppo, è deceduta, all'età di 43 anni, per motivi ancora da chiarire. Il bimbo sta bene. La famiglia ha sporto denuncia per indagare su un possibile caso di malasanità. La Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha acquisito gli atti e le cartelle cliniche. Dopo gli accertamenti medico-legali di rito, la salma è stata restituita alla famiglia per poter celebrare il funerale.