Villa Signorini a Ercolano all’asta per 6 milioni di euro: dimora del Settecento, ora è un hotel Risalente al Settecento, Villa Signorini è stata poi negli anni trasformata in un albergo a 4 stelle. Il prossimo luglio, il complesso si potrà acquistare all’asta a partire da oltre 6 milioni di euro.

A cura di Valerio Papadia

Parte da oltre 6 milioni di euro la base d'asta per poter acquistare Villa Signorini a Ercolano, nella provincia di Napoli: si tratta di una dimora di pregio del Settecento, con gli anni trasformata in un hotel a 4 stelle. L'immobile sorge in quello che viene definito Miglio d'Oro, il tratto rettilineo di strada che collega Ercolano a Torre del Greco, chiamato proprio così per la presenza di 122 ville del Settecento tra le quali c'è, appunto, anche Villa Signorini. L'asta è fissata per l'11 luglio del 2023: si parte da 6.187.500 euro, come si legge sul sito di Idealista, sul quale è stato pubblicato l'annuncio di vendita all'asta.

"La Villa ha un debito che nasce da un contenzioso per un vecchio mutuo con una banca, risalente al periodo pre-pandemia. Purtroppo lo stop imposto dall'emergenza Covid è stato fatale e a questo si sono aggiunti gli aumenti delle bollette di luce e gas. Oggi però dopo due anni di stallo, stiamo ripartendo. Ci auguriamo che il contenzioso in atto possa risolversi prima della vendita all'asta. Siamo ottimisti" fanno sapere i proprietari.

Villa Signorini ha 42 camere da letto

L'intera proprietà è grande oltre 2mila metri quadrati: quando è stata trasformata in un hotel, la dimora Settecentesca è stata dotata di 42 camere da letto con bagno privato. Oltre a due sale per banchetti e ricevimenti e a un centro benessere, Villa Signorini è dotata di un giardino con agrumeto all'interno del quale campeggia una fontana che raffigura l'episodio mitologico di Leda e il cigno.