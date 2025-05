video suggerito

“Viaggiare in Circumvesuviana è una vera farsa”: Legambiente contro i disservizi della linea Legambiente Campania: “Viaggiare in Circumvesuviana ogni giorno sta diventando una vera farsa”, e punta il dito contro i disservizi degli ultimi giorni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

I disservizi della Circumvesuviana finiscono nuovamente nell'occhio del ciclone, con Legambiente Campania che ha definito "una vera farsa" quella di viaggiare ogni ogni con la linea gestita dall'Ente Autonomo Volturno e che collega milioni di persone da diverse province verso il capoluogo napoletano e viceversa. "Che siano le festività natalizie o quelle pasquali, per turisti e pendolari nulla cambia. Nel giro di pochi giorni due treni sulle linee vesuviane sono andati in fumo: uno ha fermato la corsa a Castellammare di Stabia, l'altro tra Torre e Pompei lasciando i viaggiatori sui binari".

"Chiediamo alla classe politica che governa la Regione uno scatto di orgoglio, in attesa dei tanti declamati nuovi treni, per garantire la ordinaria manutenzione quotidiani dei convogli in circolazione", prosegue Legambiente Campania, "non si può pensare di promuovere il turismo trascurando una governance seria dei servizi primari, come il trasporto pubblico, che rappresentano strumenti essenziali per garantire una qualità di vita ottimale, sia per i turisti che per i cittadini".

“Oggi Legambiente è tornata a lanciare l’allarme sulla Circumvesuviana, per una situazione tragica che denunciamo ormai da 10 anni". Così Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania, in una nota diffusa questa mattina, "Per quanto tempo ancora la Campania dovrà continuare a fare brutte figure agli occhi del mondo intero anche in materia di trasporto pubblico locale, a causa delle gravi responsabilità di chi guida Eav e di un’Amministrazione regionale complice del disastro? È inammissibile e per niente dignitoso che il presidente e dg di Ente autonomo Volturno si ostini a tirare avanti, fino ad inventarsi ruoli sconosciuti al Codice civile e a scaricare sugli altri le colpe del fallimento, solo per difendere il suo lauto stipendio. Questo signore va allontanato immediatamente, e se non provvederà De Luca nel poco tempo che gli rimane a Palazzo Santa Lucia, lo faremo noi!", scrive Nappi.