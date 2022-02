Trasporto pubblico a Napoli

Via Toledo dissestata, un milione di euro per rifare i marciapiedi fino a piazza Trieste e Trento Il Comune ha presentato la proposta di aggiudicazione alla ditta, che è risultata vincitrice su 103 concorrenti, con un ribasso del 39%

A cura di Pierluigi Frattasi

Le buche segnalate con le sedie e presidiate dalla Polizia Municipale

Un milione di euro per rifare marciapiedi e pavimentazione di via Toledo a Napoli. La storica strada dello shopping partenopeo attualmente versa in condizioni pietose: tra buche, dissesti e mattonelle saltate in molti punti che rischiano di far inciampare i passanti e si trasformano in pericolose pozzanghere quando piove, soprattutto per chi è in bici o in monopattino. Gli ultimi lavori risalgono alla fine del 2014, inizio 2015, e riguardarono principalmente il tratto di via Toledo tra piazza VII Settembre e piazza Carità. Adesso, partirà la seconda fase. I nuovi lavori interesseranno, infatti, il tratto tra piazza Carità e piazza Trieste e Trento. "Vigileremo affinché i lavori siano fatti celermente e a regola d'arte – commenta Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti – Residenti e commercianti aspettano da anni questi lavori e bisogna restituire il decoro a via Toledo, da troppi anni dissestata".

Il Comune di Napoli ha presentato la proposta di aggiudicazione dell'appalto da 2,3 milioni di euro alla società Ludo Appalti srl di Casal di Principe, che ha avuto la meglio su 103 concorrenti in graduatoria, con un'offerta di circa un milione di euro e un ribasso del 39,7336 % sull'importo a base di gara, di cui 975mila euro per i lavori e 25mila euro circa per gli oneri di sicurezza. Offerta idonea e legittima, nell'ambito della legge 50 del 2016 che fissa la soglia di anomalia al 39,73546%, quindi lo 0,0021% circa in più di quanto offerto, come riporta la determina dirigenziale con la proposta di aggiudicazione. Sulle 103 domande, 62 ditte hanno presentato un'offerta anomala. Solo 3 sono risultate idonee.

I fondi arrivano dal Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli. Nel 2018 era stato approvato dall'ex giunta De Magistris il progetto esecutivo (delibera 235) che fissava in 1,6 milioni il costo dell'appalto, su 2,3 milioni di fondi a disposizione. Lavori necessari e urgenti, perché le condizioni della strada ad oggi sono disastrose, con tante mattonelle saltate. Tanto che i vigili urbani spesso sono costretti a transennare la strada per evitare incidenti ai pedoni. Un rischio che bisogna eliminare, considerando che via Toledo è una delle strade più affollate della città, a pochi passi dal Lungomare e dai principali attrattori turistici del centro storico.