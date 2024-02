Vesuvio e Campi Flegrei visti dallo spazio: la foto dell’astronauta è uno spettacolo

Il profilo del Vesuvio – e del Monte Somma annesso – che si staglia sul Golfo di Napoli, è inconfondibile e riconoscibile, tanto da essere a tutti gli effetti uno dei simboli della città. Più insolita è la vista del vulcano dall'alto, addirittura dallo spazio: ce ne regala un'immagine davvero spettacolare e suggestiva l'astronauta danese Andreas Mogensen che, a bordo della Stazione spaziale internazionale, ha ripreso dall'alto proprio il Vesuvio e la caldera dei Campi Flegrei, spiegando brevemente anche la storia dei due vulcani partenopei.

Mogensen, su Instagram, attraverso il suo profilo e quello dell'ESA (l'Agenzia spaziale europea), a corredo della foto ha scritto:

La maggior parte dei vulcani che ho ripreso dalle telecamere sono stati nell'anello di fuoco del Pacifico, lontano da chiunque. Questo è diverso: Monte Vesuvio, vicino Napoli in Italia. Fu creato dalle placche tettoniche africane ed eurasiatiche in collisione, dove si formò un anello di vulcani nel sud dell'Italia, chiamato arco vulcanico campano, dove il Vesuvio è uno dei più attivi e conosciuti. I terreni alle pendici del vulcano sono ricchi di minerali, dove i pomodori vengono coltivati e sono famosi per il loro sapore intenso. Non vedo l'ora di provare di nuovo verdure fresche dopo 6 mesi a bordo della Stazione Spaziale