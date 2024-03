Vendeva assicurazioni online, ma era una truffa: finta agenzia scoperta nel Casertano, arrestato 38enne L’uomo truffava ignari clienti da una mansarda di Villa Literno, nella provincia di Caserta: è lì che i carabinieri lo hanno arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Aveva improvvisato un'agenzia di assicurazioni nella mansarda di casa sua: da qui, proponeva a ignari e malcapitati clienti, adescati online, polizze assicurative del tutto inesistenti. Per questo, a Villa Literno, nella provincia di Caserta, un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per truffa.

I militari dell'Arma della locale stazione hanno notato un insolito viavai dall'abitazione del 38enne, già conosciuto alle forze dell'ordine poiché, in passato, era già stato arrestato per ricettazione, detenzione abusiva di arma e spaccio di sostanze stupefacenti, e hanno deciso di andare a controllare. Alla vista dei carabinieri, il 38enne si è mostrato molto nervoso, così i militari hanno deciso di perquisire l'abitazione. È così che, nella mansarda, i carabinieri hanno scoperto 18 smartphone, un pc portatile, nonché una carta di credito e una carta BancoPosta: visionando il pc, i militari dell'Arma hanno scoperto che il 38enne aveva appena messo a segno una truffa ai danni di un uomo di Milano, che aveva inviato al malvivente un bonifico da 350 euro in cambio di una polizza assicurativa inesistente.

Contattata dai carabinieri, la vittima ha raccontato di aver trovato online l'annuncio della polizza e di aver deciso di sottoscriverla per il suo prezzo vantaggioso. Il malcapitato ha così formalizzato la sua denuncia nei confronti del 38enne, che è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.