Vende alcol ai ragazzini di 14 anni, chiuso bar al centro storico di Napoli: denunciato titolare Nei guai il gestore di un bar in via Santa Chiara a Napoli: attività sospesa per 3 giorni. I controlli fatti dalla Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sorpreso a vendere alcol ai ragazzini di 14 e 15 anni, finisce nei guai il titolare di un baretto al centro storico di Napoli. Il Questore ha disposto la chiusura dell'attività per 3 giorni, mentre il commerciante è stato denunciato per somministrazione di bevande alcooliche a minori. Il locale si trova in via Santa Chiara, a pochi passi da Spaccanapoli e da piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del centro storico.

I controlli fatti dalla Polizia Locale

I fatti risalgono alla serata dell’8 ottobre scorso, quando gli agenti della Polizia Locale, nel transitare in via Santa Chiara, hanno sorpreso due minori, di 14 e 15 anni, seduti ai tavolini di pertinenza del locale, mentre erano impegnati a consumare alcune bevande alcoliche.

Gli agenti dei caschi bianchi, inoltre, in quell'occasione hanno anche accertato che il titolare del locale aveva venduto gli alcolici ai due giovani senza richiedere il documento d’identità, nonostante i caratteri somatici ne evidenziassero la minore età. A quel punto, i caschi bianchi avevano denunciato il gestore del bar per somministrazione di bevande alcooliche a minori.

Il bar chiuso per 3 giorni

Oggi, il Questore di Napoli, su proposta della Polizia Municipale – Dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia Locale – U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori- Nucleo di P.G. di Napoli, ha disposto la sospensione per 3 giorni dell’attività di esercizio vicinato nei confronti di un bar di via Santa Chiara. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini. L'operazione rientra nei controlli delle forze dell'ordine per la sicurezza della movida notturna a Napoli.