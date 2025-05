video suggerito

Vede la polizia e lancia la droga dalla finestra, in casa gli trovano 30mila euro in contanti Un 41enne napoletano è stato arrestato per droga: in casa aveva oltre 700 grammi di cocaina e quasi 31mila euro. In via Acton in manette una 34enne, trovata con 6 dosi di cocaina e contanti.

A cura di Nico Falco

Quando si è accorto che la polizia era davanti alla porta di casa sua, non ci ha pensato due volte: ha afferrato quattro involucri e li ha lanciati dalla finestra, sperando di passare così il controllo ormai inevitabile. Ma il tentativo si è rivelato vano: gli altri agenti, in appostamento in strada, hanno recuperato tutto e hanno appurato che nelle confezioni c'erano circa 720 grammi di cocaina. È finito così in manette un 41enne napoletano, R. P., che ora dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L'arresto risale a lunedì scorso, 5 maggio, ma è stato reso noto soltanto oggi. L'uomo, che ha precedenti di polizia anche specifici, è stato arrestato nell'ambito dei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Squadra Mobile hanno raggiunto la sua abitazione ma il 41enne, appena ha sentito la presenza dei poliziotti alla porta, ha lanciato gli involucri dalla finestra. Una volta recuperata la droga è scattata la perquisizione domiciliare. Nell'appartamento sono stati trovati 30.900 euro in contanti, in banconote di diverso taglio, anche questi finiti sotto sequestro in quanto ritenuti provento dell'attività di spaccio.

Nel corso di servizi analoghi, invece, nella giornata di ieri, 9 maggio, i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato una 34enne napoletana, E. F., anche lei per droga. La donna è stata intercettata mentre era in automobile in via Acton e sottoposta a controlli; è stata trovata in possesso di 165 euro e di 6 involucri contenenti complessivamente circa 6 grammi di cocaina.