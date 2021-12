Variante Omicron, la Campania è la seconda regione in Italia con più casi A comunicarlo è l’Istituto Superiore di Sanità: sono 20 i casi di variante Omicron del Coronavirus in Campania, mentre sono 84 in tutta Italia.

A cura di Valerio Papadia

La Campania è la seconda regione in Italia per numero di casi di variante Omicron del Covid-19: sono 20 i casi sequenziati in Campania. A comunicarlo è l'Istituto Superiore di Sanità, che coordina 70 laboratori in tutto il Paese in cui vengono sequenziati i tamponi dei positivi al Covid per tracciare i casi collegati alla nuova variante, inizialmente indicata come sudafricana, perché scoperta proprio nel Paese africano. Dei 20 casi di Omicron sequenziati finora in Campania – i dati sono aggiornati alla mattina odierna, sabato 18 dicembre – bisogna ricordare che sette di questi sono collegati al "paziente zero", il primo caso accertato della variante in Italia, ovvero il dirigente casertano risultato positivo qualche settimana fa. L'ultimo caso noto di variante Omicron in Campania arriva dal Salernitano: una ragazza di 22 anni appena tornata dalla Francia, il cui tampone è stato sequenziato all'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici (Napoli).

In Italia 84 casi di variante Omicron

In totale sono 84 i casi di variante Omicron del Covid-19 che sono stati sequenziati, fino alla mattinata di oggi, in Italia, in tredici regioni diverse. Al primo posto c'è la Lombardia con 33 casi, mentre come detto al secondo posto la Campania con 20 casi. Dietro, le altre 11 regioni in cui la variante è stata riscontrata: 8 in Lazio, 7 in Puglia, 5 in Veneto, 2 in Emilia Romagna e un caso in Abruzzo, Calabria, Liguria, Sardegna, Sicilia e Toscana; un caso anche nella Provincia Autonoma di Bolzano. "La presenza della Omicron era largamente attesa, in linea con quanto osservato anche negli altri paesi, ed è probabile un aumento dei casi nei prossimi giorni" ha dichiarato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità.