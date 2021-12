Nuovo caso di variante Omicron in Campania: positiva 22enne del Salernitano tornata dalla Francia Il nuovo caso di varianti Omicron del Covid in Campania è stato sequenziato all’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno a Portici.

A cura di Valerio Papadia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Identificato un nuovo caso della variante Omicron del Coronavirus in Campania: positiva una ragazza di 22 anni residente nella provincia di Salerno, appena tornata da un viaggio in Francia. Il nuovo caso di Omicron in Campania è stato sequenziato nei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno a Portici, nella provincia di Napoli; dopo la conferma si trattasse della nuova variante, l'Asl di Salerno ha avviato l'iter per tracciare tutti i contatti della 22enne, che come detto era da poco rientrata dalla Francia.

"L'attività di sequenziamento è molto importante, perché è l'unico strumento che abbiamo per combattere il Coronavirus che è un virus mutageno. Anticiparlo è fondamentale, sapere come si modifica significa riuscire ad organizzare una difesa adeguata e solo grazie a questa analisi ci può far vincere questa battaglia. Conoscerlo, studiarlo e prevederlo. Capire quali sono le sue mutagenesi e nell'ambito di questa attività riuscire a costruire il rimedio" ha dichiarato Antonio Limone, direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno.

C'è un altro caso conclamato di variante Omicron in Campania, dunque, a qualche settimana di distanza dalla positività del manager casertano, rientrato dal Mozambico e della sua famiglia, tutti vaccinati e tutti già guariti. Si attendono, invece, i risultati del sequenziamento dei tamponi effettuati su due militari campani, risultati positivi dopo essere rientrati dal Sudafrica: il sospetto è che, anche nel loro caso, possa trattarsi della variante Omicron; in via precauzionale, circa 80 militari che viaggiavano con loro sono stati messi in isolamento.