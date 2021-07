La variante Delta del Coronavirus è arrivata anche a Mugnano, in provincia di Napoli: ad annunciarlo è stato il sindaco, Luigi Sarnataro, che su Facebook ha parlato alla cittadinanza della positività di un dipendente comunale, annunciando la chiusura, per la giornata di oggi, del Municipio, per provvedere agli opportuni interventi di sanificazione. Ecco quanto il primo cittadino di Mugnano ha scritto su Facebook:

A causa della positività di un nostro dipendente comunale, il municipio domani (oggi, 2 luglio, ndr) resterà chiuso. Saranno regolarmente aperti gli uffici del nuovo Palazzo Maturo. Comunico ufficialmente l’arrivo della variante cosiddetta “indiana” nella nostra città. Invito pertanto tutta la cittadinanza a fare massima attenzione, con mascherine, igienizzanti e distanziamento

La variante Delta in Campania

C'è preoccupazione sulla circolazione della variante Delta in Campania. A lanciare l'allarme, ieri, è stato il governatore Vincenzo De Luca: "In Campania abbiamo una presenza preoccupante di variante Delta. Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una festa a Palma di Maiorca tornati positivi al Covid, variante Delta". Il riferimento di De Luca è al maxi focolaio che è esploso sull'isola delle Baleari, con oltre un migliaio di studenti contagiati. "Abbiamo 110 positivi in Campania, quasi tutti asintomatici. Però, due giorni fa, abbiamo avuto due malati gravi, uno dei quali di 31 anni, finito in terapia intensiva. La variante Delta contagia in due-cinque secondi ed è particolarmente aggressiva per i più giovani" ha detto ancora il governatore campano.