Vandalizzato il Pinocchio “Oh!” di Marcello Jori a piazza Mercato inaugurato tre giorni fa

A cura di Pierluigi Frattasi

Vandalizzato a tre giorni dall'installazione il Pinocchio "Oh!" dell'artista Marcello Jori a piazza Mercato. Era stato inaugurato venerdì 30 maggio. L'imponente scultura è stata, infatti, oggetto di un lancio di uova da parte di ignoti. A denunciarlo sono Antonio Alfano, presidente associazione culturale NO COMMENT, e Antonio Pariante, del Comitato Santa Maria di Portosalvo, che afferma: "A Napoli si è perso il senso del rispetto per tutto e l’arte paga il prezzo più grande. Bisogna ricominciare dalle scuole.. È sempre più difficile, ma abbiamo il dovere di fronteggiare questa gravissima deriva culturale e sociale. Fosse solo per le future generazioni".

Il progetto di riqualificazione di piazza Mercato

Piazza Mercato è da tempo al centro di progetti di riqualificazione e rilancio da parte dell'amministrazione comunale di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi. In più occasioni, la piazza è stata scelta per l'installazione di opere d'arte di grande rilievo e l'allestimento di spettacoli e manifestazioni pubbliche. La piazza del centro storico, infatti, è una delle più belle della città. Nell'area si trovano la Basilica del Carmine, la Chiesa Gotica di Sant'Eligio, con uno dei pochi orologi storici della città, le Torri Aragonesi.

Purtroppo, questi tentativi si scontrano con continui atti di vandalizzazioni da parte di ignoti. Nel 2023, toccò alla Chiave gigante di Milot, presa come tiro al bersaglio e bucata da fori di proiettile. Alfano, in merito all'ultimo raid vandalico, ha scritto una lettera al Comune, nella quale informa che "l'opera Oh!” inaugurata il giorno 30 maggio in piazza Mercato è stata aggredita con il lancio di decine di uova da (sembra), un nutrito gruppo di ragazzi. Non abbiamo un riscontro certo sulla data "dell'evento vandalico", voci di vicolo fanno riferimento alla notte di venerdì, mentre altri di sabato. Rivoli di albume sono presenti sul tronco di pinocchio e resti di gusci di uovo sono sparpagliati abbondantemente intorno all'installazione e a terra, delimitando la "scena del crimine".

Cosa significa la scultura di Pinocchio Oh!

“OH!” è una installazione pubblica urbana concepita per la città dall’artista Marcello Jori, raffigurante un Pinocchio essenziale e carico di significati simbolici. Realizzata in bronzo, la scultura mima la porosità del legno, evocando il momento in cui prende vita il burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi e offrendo una riflessione sul concetto stesso di trasformazione. L’opera, che trae origine dalla versione fedelmente riscritta e illustrata da Jori del capolavoro di Collodi, pubblicata nel 2018 dalla Galleria Mazzoli e da Rizzoli nel 2019, resterà visitabile fino al 5 ottobre 2025.