Vandalizzata mostra per la pace in Ucraina a Napoli, scritte pro Russia e Putin e svastiche sui quadri

Vandalizzata la mostra per la pace in Ucraina allestita al Maschio Angioino di Napoli. Stamattina gli addetti hanno trovato i quadri per le vittime della guerra deturpati dai graffiti, con scritte pro Russia e pro Putin e svastiche. La mostra dal titolo ‘La guerra e la pace in Ucraina' era stata inaugurata alcuni giorni fa all'interno dell'anti Sala dei Baroni del castello medievale in piazza Municipio.

Secondo le prime ricostruzioni, ignoti avrebbero vandalizzato alcuni dei dipinti in mostra. Sui quadri, stamane sono state trovate scritte inneggianti a Putin e alla Russia. A denunciarlo sono stati gli stessi organizzatori della rassegna, che si augurano una veloce identificazione dei responsabili. Oggi, ultimo giorno della mostra, è in programma la premiazione dei lavori realizzati da bambini italiani e ucraini sul tema della pace: l'appuntamento, fanno sapere dall'associazione Arte Reale, si terrà regolarmente.

Il consigliere Guangi (FI): "Si trovino i responsabili"

