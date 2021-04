Occorrerà attendere ancora alcuni giorni per il vaccino Covid Johnson & Johnson in Campania: la sospensione per analizzare rari effetti trombotici, voluta dall'ente di farmacovigilanza americano, la Fda e il conseguente blocco della distribuzione del vaccino Covid-19 in Europa ha determinato inevitabilmente il blocco anche in Italia. In Campania erano attese circa 17mila dosi iniziali. «La sospensione del vaccino Johnson&Johnson sarà probabilmente una questione di giorni» affermano il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) e la Fda, le autorità sanitarie.

Nel frattempo grande delusione per chi attendeva la svolta grazie a questo nuovo vaccino che dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca avrebbe dovuto dare slancio alla campagna vaccinale nostrana. Addirittura da oggi alcune farmacie, forse improvvidamente, avevano già iniziato ad avvisare la propria clientela con cartelli ad hoc per indicare la possibilità di prenotare in sede il vaccino Covid destinato alla popolazione italiana dai 16 ai 60 anni.

Come proseguono i vaccini in Campania

In Campania sono state somministrate, fino alle 12 di oggi, 1.123.459 dosi di vaccino (+24.431 rispetto alle cifre comunicate ieri): 827.238 prime dosi (+19.815) e 296.221 (+4.616) seconde dosi. L'Unità di crisi della Regione segnala, inoltre, che per gli operatori sanitari e socio sanitari sono state eseguite 181.309 vaccinazioni (99,20%) di cui 94.690 prima dose e 86.619 seconda dose; per gli over 80, la percentuale dei vaccinati è del 78,82% (323.837 dosi di cui 193.621 prima inoculazione e 130.216 seconda). Per gli ospiti delle Rsa 14.630 (95,54%) di cui 7.882 prima dose e 6.748 seconda dose. Per quanto riguarda le categorie fragili sono 146.963 (55,84%) di cui 143.360 prima dose e 3.901 seconda dose, per il personale del mondo della scuola, compreso quello delle università la percentuale è di 84,48% (146.903 di cui 143.360 prime dosi e 3.603 seconde).