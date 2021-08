Vaccino e aperitivo durante la Notte di San Lorenzo: l’iniziativa dell’Asl di Salerno Vaccino e aperitivo in vista della notte di San Lorenzo: l’iniziativa dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno. Si parte alle 19 presso il PalaSele di Eboli, previste 300 somministrazioni di vaccino Pfizer. L’obiettivo è cercare di vaccinare quante più persone possibile soprattutto in vista di settembre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vaccini Pfizer anti Covid durante la notte di San Lorenzo, con tanto di aperitivo: è l'iniziativa, originale, dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno per incoraggiare i giovani che non hanno ancora ricevuto la prima dose a riceverla approfittando dell'evento. "Vaccino sotto le stelle" il nome dell'iniziativa, nata in collaborazione con la Croce Rossa di Serre.

L'appuntamento inizierà alle ore 19 di oggi, martedì 10 agosto, presso il PalaSele di Eboli e "comprenderà" anche un aperitivo oltre al farmaco: saranno infatti trecento le dosi di vaccino Pfizer disponibili, tanto che l'Asl di Salerno ha invitato a prenotarsi inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica ds64.vaxcovid@aslsalerno.it proprio per essere sicuri di poterlo ricevere. Una iniziativa sui generis ma che sembra aver trovato anche un positivo riscontro di pubblico. Non sono mancate neanche le reazioni avverse: tra i contrari al vaccino, infatti, in molti puntano il dito contro questa iniziativa che vuole esortare i giovani a vaccinarsi e completare il più possibile ad estendere l'immunità dai sintomi gravi della malattia anche tra i più giovani. La campagna vaccinale infatti in Campania ha subito un forte rallentamento, ed al momento risulta vaccinato con entrambe le dosi soltanto il 60% circa della popolazione regionale. Un dato che rischia di preoccupare in vista di settembre, con la riapertura delle scuole e la ripresa delle normali attività e dunque anche della nuova circolazione del virus, che proprio nei non vaccinati può trovare i suoi migliori alleati per diffondersi nuovamente e portare ad una nuova saturazione degli ospedali.