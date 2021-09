Vaccino Covid, tutte le scuole di Napoli che hanno aderito all’iniziativa Partono giovedì 9 settembre i camper medici dell’Asl Napoli 1 Centro che andranno nelle scuole per vaccinare gli studenti da 12 anni in su, senza prenotazione. Si parte con l’Istituto Superiore “Archimede” di Ponticelli, giovedì, per proseguire venerdì con il Liceo “Alberti” di via Pigna al Vomero. L’elenco completo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Partono giovedì 9 settembre i camper medici dell'Asl Napoli 1 Centro che andranno nelle scuole per vaccinare gli studenti da 12 anni in su, senza prenotazione. Si parte con l'Istituto Superiore “Archimede” di via Emilio Salgari a Ponticelli, giovedì, per proseguire venerdì con il Liceo "Alberti” di via Pigna al Vomero. Ma l'elenco delle scuole che hanno già dato l'adesione all'Asl per l'installazione dei truck per le vaccinazioni è lungo. Il progetto rientra nel piano Open Day Viva la Scuola della Regione Campania. Non è necessaria alcuna prenotazione, ma i minori dovranno essere accompagnati dai genitori.

L’ASL Napoli 1 Centro si prepara per un ritorno in classe in tutta sicurezza e proprio per questo lancia ulteriori giornate di Open Day VIVA LA SCUOLA dedicate al personale scolastico e agli studenti che sino ad oggi non hanno potuto o non hanno ancora scelto di vaccinarsi. L’iniziativa fa parte delle azioni che l’Azienda Sanitaria Locale di Napoli ha messo in campo su preciso indirizzo del governo

regionale nell’ambito della campagna di comunicazione VACCINARSI TUTTI PER TORNARE ALLA VITA e che ha contribuito a fare della Campania una delle prime regioni per vaccinazione di quanti si sono registrati in piattaforma.

"II vaccino – spiega il direttore generale Ciro Verdoliva – è lo strumento giusto per fare in modo che studenti e personale scolastico possano

finalmente vivere l’attività didattica in presenza. In vista dell’avvio dell’attività didattica, che tutti vogliamo e auspichiamo si svolgano senza dover ricorrere alla DAD, è importante la collaborazione di tutti: personale scolastico, studenti e famiglie".

Tutte le tappe dei camper per i vaccini Covid a scuola:

Le prime due tappe del Centro Vaccinale mobile sono di seguito indicate:

Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Archimede” , Ponticelli – via Emilio Salgari n°8, Napoli: giovedì 09 settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00

, Ponticelli – via Emilio Salgari n°8, Napoli: giovedì 09 settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 Liceo Statale “Leon Battisti Alberti”, Vomero – via Pigna n°178, Napoli: venerdì 10 settembre 2021 dalle ore 10,00 alle ore 18,00

Gli altri Istituti che hanno aderito finora: