È partita ufficialmente la campagna di vaccinazione contro il Coronavirus in Campania: sono due professionisti sanitari di Napoli le prime due persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Sars-Cov-2. Si tratta del dottor Rodolfo Punzi, medico dell'ospedale Cotugno e dell'infermiere Flavio De Cicco, dell'ospedale Monaldi, ai quali è stato inoculato il vaccino intorno alle 10 di questa mattina, all'ospedale del Mare di Napoli.

Le prime 720 dosi, per dare il via contemporaneamente in tutta Europa alla campagna vaccinale contro il Coronavirus, sono arrivate alle 8 di questa mattina, scortati dall'Esercito Italiano, proprio all'ospedale del Mare, nosocomio di Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Da qui, i vaccini sono partiti alla volta degli altri 6 ospedali, individuati come sedi nelle quali inoculare il vaccino, in Campania: si tratta degli ospedali Cotugno e Cardarelli a Napoli; del Sant'Anna e San Sebastiano a Caserta; del Rummo a Benevento; del San Giuseppe Moscati ad Avellino; del San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona a Salerno.

Intanto la curva del contagio in Campania continua a scendere, in maniera costante ma lenta. Gli ultimi dati sulla pandemia diffusi nelle ultime 24 ore dall'Unità di Crisi regionale parlano di 539 nuovi casi su 6.448 tamponi analizzati. Il numero esiguo di test eseguiti ha fatto però registrate un aumento nel rapporto tra nuovi positivi e tamponi analizzati, che dopo essere sceso anche al di sotto del 6 percento nei giorni scorsi, ieri è salito all'8,35 percento. In netta diminuzione, per fortuna, il numero di morti giornalieri dovuti al virus.