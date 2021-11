Vaccino Covid in Campania: arriva l’sms che invita alla terza dose Dove ricevere la somministrazione della dose booster di vaccino e gli orari di apertura dei centri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sono partiti già da alcuni giorni gli inviti tramite SmS dell'Asl Napoli 1 Centro a tutti i cittadini per fare la terza dose di vaccino anti-Covid19 con gli antivirus a base mRna, del tipo Pfizer e Moderna. Si tratta della comunicazione che dà il via libera alla somministrazione della dose booster per rafforzare la protezione anticorpale contro il SarsCov2. Nei messaggi l'Asl precisa anche che "l'adesione alla terza dose è volontaria" e che l'SmS rappresenta "solo un invito". Ogni cittadino quindi potrà "decidere liberamente di accedere senza prenotazione" nei centri di somministrazione. La Campania, infatti, è stata la prima regione d'Italia ad aprire la possibilità della terza dose per tutti i cittadini, maggiori di 12 anni, senza categorie privilegiate e senza prenotazione. L'unica condizione è che siano trascorsi 5 mesi dalla somministrazione della seconda dose.

Dove fare la terza dose a Napoli e gli orari

Attualmente a Napoli le vaccinazioni sono possibili nei due hub vaccinale aperti della Mostra d'Oltremare a Fuorigrotta e della Fagianeria di Capodimonte, e in tutti i distretti sanitari dell'Asl distribuiti sul territorio. In quest'ultimo caso, però, sono somministrati solo i vaccini Pfizer. Mentre negli hub Mostra e Fagianeria si possono ricevere anche i vaccini Moderna. I due hub vaccinali sono aperti nella fascia oraria 9-18 tutti i giorni.

La Regione invita quindi tutti i cittadini a proseguire la campagna vaccinale per sconfiggere definitivamente il Coronavirus, soprattutto in questa fase di recrudescenza del contagio dove si contano oltre mille nuovi contagiati al giorno e nell'ultima settimana ha fatto la sua comparsa anche la variante Omicron del SarsCov2.