I cittadini della Campania sotto i 60 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino con AstraZeneca faranno un richiamo con un vaccino mRna, Pfizer o Moderna. Alla fine, anche la Regione Campania si è adeguata alle direttive nazionali dell'Aifa e ha detto sì al «mix» di vaccini a vettore virale e vettore mRna in seconda dose.

La Regione ha comunicato il suo “adeguamento” con una lunga – e polemica – nota firmata dal presidente Vincenzo De Luca, lo stesso che appena qualche ora prima aveva consumato l'ennesima fuga in avanti con strappo istituzionale sull'argomento vaccino anti-Covid19. Proprio ieri, infatti, De Luca aveva inviato al ministero della Salute una richiesta di delucidazioni. Incassata la risposta (e la lunga fila di polemiche) oggi è arrivata la controreplica:

Ci auguriamo che le vicende degli ultimi giorni convincano tutti della necessità di porre fine al caos comunicativo e informativo sui vaccini. È indispensabile parlare con una voce sola. Cessino le comunicazioni quotidiane del commissario Covid, che va ricondotto a una silenziosa funzione tecnico-logistica. Cessino le esternazioni di esponenti di diversi organismi nazionali. Si affidi la comunicazione medico scientifica al solo Ministero della Salute, nella persona del Direttore generale della prevenzione, così come avvenuto per la nostra richiesta di chiarimenti. E così come avviene in ogni paese civile.

Dice il governatore salernitano che il ministero della Salute «non ha detto in modo esplicito cosa si fa in caso di terza dose per chi ha ricevuto due vaccini diversi» e che fa riferimento ad uno studio inglese «relativo a una platea estremamente ridotta per la fascia di età sotto i 50 anni, ed è pertanto non definitivo, sulla base dei dati a oggi disponibili».

La campagna vaccinale in Campania si svolgerà secondo le seguenti modalità: