Sono partite le convocazioni per i richiami delle vaccinazioni anti-Covid19 per 40-44 enni in Campania, assieme ai richiami per le altre categorie. Si tratta della somministrazione della seconda dose a chi ha ricevuto la prima di Pfizer e Moderna circa un mese fa, quando la piattaforma regionale è stata aperta anche alla fascia dei 40-44enni. Pochi giorni prima era stata sbloccata anche la fascia dei 45-49enni. L'Asl Napoli 1 Centro già in queste ore ha cominciato ad inviare gli SmS di convocazione per i richiami agli aventi diritto. In questo modo potranno concludere il ciclo vaccinale e raggiungere l'immunizzazione dal Covid19, nell'attesa di chiarire a livello ministeriale anche la necessità di fare una terza dose il prossimo inverno. Tra gli hub dove saranno somministrati i richiami anche il centro Atitech di Capodichino. In alcuni casi gli SmS sono arrivati anche in anticipo rispetto alle tradizionali 24 ore, con convocazioni per il prossimo weekend.

Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.193.701 cittadini. Di questi 1.394.025 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 4.587.726. Ieri mattina a Napoli è arrivata la spedizione settimanale di 300mila vaccini Pfizer per proseguire la campagna vaccinale.. Con il rifornimento distribuito a tutte le Asl regionali ripartono oggi a pieno regime le somministrazioni. A Napoli l'Asl Na1 ha previsto infatti per oggi la convocazione di 14.369 cittadini per seconde dosi Pfizer. Alla Mostra d'Oltremare sono attesi in 5mila, all'hangar Atitech di Capodichino in 6mila, mentre alla Stazione Marittima ci sono 1.785 convocati e alla Fagianeria di Capodimonte 1.584. Le vaccinazioni Pfizer proseguiranno a pieno ritmo anche nei prossimi giorni, analogamente a quelle Moderna.